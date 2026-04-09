Ministar Popović sa direktorom Roskosmosa: Srbija i Rusija razvijaju saradnju u oblasti svemirskih tehnologija
Ministar u Vladi Republike Srbije, dr Nenad Popović, održao je veoma produktivan sastanak sa direktorom Roskosmosa - državne korporacije Ruske Federacije za svemirske aktivnosti, Dmitrijem Bakanovim, na marginama Ruskog svemirskog foruma u Moskvi.
Forum se održava u okviru "Nedelje svemira" od 9. do 12. aprila i obeležava 65. godišnjicu prvog leta čoveka u svemir.
Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnom stanju i perspektivama rusko- srpske saradnje u oblasti svemira, kao i o konkretnim koracima za njeno dalje unapređenje.
- Srbija želi da razvija oblast svemirskih tehnologija u saradnji sa Rusijom, kako bi ta saradnja donela konkretne koristi za nauku, ekonomiju, industriju i unapređenje kvaliteta života naših građana - istakao je dr Popović.
Sagovornici su naglasili zajednički interes za razvoj partnerstva, uključujući projekte u oblasti satelitskih tehnologija, daljinskog osmatranja Zemlje, navigacije i obuke kadrova.
- Iako je Srbija mala zemlja i još uvek ne učestvuje u sličnim svemirskim misijama, pokazujemo ozbiljan interes za satelitske tehnologije i njihovu primenu na Zemlji. Kao ministar zadužen za razvoj međunarodne ekonomske saradnje Srbije, želim da naglasim jasan interes naše Vlade za otvaranje novog pravca bilateralne saradnje usmerene na satelitsku tehnologiju, a to je oblast u formiranju, koju nazivamo.
Srbija je opredeljena da usvoji bogato iskustvo Rusije i, što je još važnije, da primeni satelitske tehnologije u ključnim sektorima naše ekonomije, kao što su poljoprivreda, zaštita životne sredine, sprečavanje vanrednih situacija, upravljanje infrastrukturom i borba protiv terorizma.
- U budućnosti, Srbija će biti spremna da ponudi svoj značajan potencijal – jaku školu matematičara i inženjera, kvalitetne tehničke fakultete, kao i izuzetne tehnološke kompanije i startapove koji su prepoznati na međunarodnom nivou - naglasio je ministar Popović.