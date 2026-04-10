Postoje određeni običaji za devojke koji se vezuju za Veliki petak i Pravoslavni Vaskrs. Evo neki od njih:

Vodena noć - U nekim delovima Srbije, devojke uoči Velikog petka posećuju izvor ili reku u kasnim večernjim satima i na taj način prizivaju blagoslov vode. U tom običaju se veruje da će devojke koje su u vodi u toj noći biti zdrave i lepe.

Pranje kose - Prema nekim verovanjima, devojke bi trebalo da operu kosu na Veliki petak, kako bi se rešile svih loših energija i otvorile se prema novim mogućnostima.

Priprema kolača - Devojke su tradicionalno zadužene za pripremu kolača za Uskršnju trpezu. U nekim krajevima, postoji verovanje da će devojka koja uspe da umesi najbolji kolač privući udvarače.

Urezivanje uskršnjeg simbola na kori hleba - U nekim delovima Srbije, običaj je da devojka ureže uskršnji simbol (npr. krst, cvet) na kori hleba koji se sprema za Uskršnju trpezu. Veruje se da će devojka koja to uradi pronaći ljubav.

Posmatranje ptica - U nekim delovima Srbije, devojke uoči pravoslavnog Vaskrsa posmatraju ptice kako bi dobile odgovore na pitanja koja ih muče. Na primer, ukoliko vrapci cvrkuću, to se tumači kao dobar znak za budućnost.

Ovi običaji su deo bogate tradicije srpskog naroda, i mada se ne praktikuju svuda, još uvek su prisutni u nekim krajevima.