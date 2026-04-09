Dan venčanja obično se opisuje kao jedan od najlepših i najvažnijih trenutaka u životu, dan koji se mesecima planira do najsitnijih detalja i u kojem sve treba da protekne savršeno.

Ipak, u stvarnosti stvari ne idu uvek onako kako su mladenci zamišljali, a jedan par iz Jagodinedoživeo je upravo takav obrt koji je umalo prerastao u potpuni skandal.

Kako za Kurir pričaju svedoci, sve je na početku izgledalo kao klasična, vesela svadba.

Mladoženja je sa porodicom i prijateljima stigao ispred mladine kuće, gde su ispoštovani svi običaji, a potom je obavljeno i crkveno venčanje.

Nakon toga, slavlje je trebalo da se nastavi u restoranu. Oko 250 zvanica smestilo se u pažljivo pripremljenu i dekorisanu salu.

Međutim, u trenutku kada je matičarka u restoranu postavila standardno pitanje mladi o tome koje prezime će uzeti nakon venčanja, usledio je šok za sve prisutne.

Mlada je, bez mnogo razmišljanja, jasno rekla da će zadržati svoje devojačko prezime.

U sali se u prvi mah čuo i aplauz dela gostiju, ali je on ubrzo utihnuo kada se mladoženja, vidno uznemiren, okrenuo ka njoj i počeo raspravu.

- Ja sam stajala u prvom redu i sve sam čula. Rekao joj je: "Šta izvodiš, kakva ti je to fora?! Pa sve smo se dogovorili!" Ona je samo odgovorila: "Predomislila sam se" i nastavila da se smeška, kao da ne želi da pravi scenu i kao da se nadala da će se sve tu završiti", ispričala je jedna od gošći.

Ceremonija je, uprkos neprijatnoj situaciji, ipak privedena kraju, ali je pravi zaplet usledio tek nakon izlaska iz sale. Mladoženja je odmah napustio prostor, a za njim je krenuo i kum, dok je nešto kasnije izašla i mlada. Ispred restorana usledila je žustra svađa, u kojoj je, prema rečima svedoka, mladoženja bio vidno razočaran i ljut zbog iznenadne promene odluke.

Ubrzo su im se pridružili i roditelji sa obe strane, a tenzije su dodatno porasle.

"Mladoženjin otac je rekao da nije problem što je mlada odlučila da zadrži svoje prezime, već što to nije rekla ranije. Potom je dodao da je nevaspitana i da takav brak neće uspeti jer se odluke moraju donositi zajednički. Dok je on nastavljao da komentariše njegovu ćerku, mladin otac je u jednom trenutku izgubio živce i gurnuo ga na sto koji je bio u blizini - navodi sagovornik.

Tom prilikom je nekoliko čaša palo i razbilo se na podu, a situacija je umalo izmakla kontroli. Mlada i mladoženja, vidno uznemireni, pokušali su da smire roditelje i spreče veći incident, apelujući da se strasti smire.

Kako pričaju svedoci, nakon toga je dogovoreno da se situacija smiri i da se slavlje nastavi, ali je atmosfera ostala napeta i daleko od praznične, svadbarske.