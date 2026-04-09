Nada Radovan Tomanić, koja se sumnjiči da je kao pripadnica specijalne jedinice Zulfikar, direktno podređene Vrhovnom štabu tzv. Armije BiH, 1993. godine na planini Igman kod Sarajevatukla srpske civile, seksualno ih zlostavljala i ponižavala, kao i da je učestvovala u prebijanju jednog zarobljenika koji je kasnije preminuo, osuđena je pred američkim sudom na dve i po godine zatvora zbog nezakonitog sticanja američkog državljanstva!

Kako je Kurir ranije pisao, Tomanićeva je osumnjičena da je prilikom apliciranja za američko državljanstvo, koje je dobila 2012. godine, prikrila svoju ratnu prošlost. U sredu, 8. aprila, zbog toga joj je izrečena kazna pred sudom u Konektikatu.

- Tomanićeva je osuđena na 30 meseci zatvora i odmah po izricanju presude sprovedena je u pritvor. U federalnom sistemu osuđeni su dužni da odsluže najmanje 85 odsto kazne, dok se ona može umanjiti do 15 odsto na osnovu dobrog ponašanja - potvrdili su za Kurir iz Tužilaštva SAD za Distrikt Konektikat.

Dodali su da za sada nema informacija o tome u kom će zatvoru služiti kaznu, niti o eventualnoj deportaciji nakon njenog izdržavanja.

- U narednim nedeljama biće raspoređena u odgovarajuću kaznenu ustanovu. Do tada ostaje u pritvoru pod nadležnošću Službe američkih maršala - naveli su iz tužilaštva.

Optužnica protiv Tomanićeve podignuta je 2023. godine, a 2025. priznala je krivicu za davanje lažnih podataka. Američko tužilaštvo tražilo je oduzimanje državljanstva, deportaciju i kaznu od devet godina zatvora, obrazlažući da "ratnim zločincima i mučiteljima ne sme biti dozvoljeno da zloupotrebljavaju imigracioni sistem SAD".

- Postala je naturalizovani državljanin SAD tako što je lagala američke imigracione vlasti o svojim gnusnim zločinima tokom rata u BiH 1993 - isticalo je američko tužilaštvo i kao dokaz navelo potresne izjave koje su brojne žrtve dale još ranije pred različitim istražnim organima:

Hronologija

1993 - Bila pripadnik specijalne jedinice Zulfikar

1997 - Dobila status izbeglice u SAD

2000 - Dobila zelenu kartu (trajnu boravišnu dozvolu)

2012 - Dobila državljanstvo SAD

2023 - Podignuta optužnica u SAD

2025 - Priznala krivicu za pribavljanje državljanstva suprotno zakonu i uhapšena

2026 - Izricanje presude zakazano za 8. april

- Čuvala je zatvorenike i učestvovala u zlostavljanju, tukla ih pesnicama, čizmama, drvenom gredom, pendrecima i puškom, a primoravala ih je i da međusobno vrše oralni seks. Terala ih je da dodiruju njene grudi i pitala ih da li žele da imaju seksualni odnos s njom. Bez obzira na odgovor, tukla ih je - navodilo se u optužnici u koju je Kurir ekskluzivno imao uvid.

Brutalno prebijen Jadranko Glavaš Foto: Privatna arhiva Gemini obrada originala

Posebno potresno svedočenje koje se citira u optužnici jeste iskaz bivšeg logoraša D. V. pred Haškim tribunalom, a u kojem je naveo da je Tomanićeva, zajedno s još šest vojnika, učestvovala u brutalnom prebijanju zatvorenika Jadranka Glavaša, što je dovelo do njegove smrti. Koristili su kundake pušaka, ruke, noge i šipke.

Tomanićeva je u novembru 2025. potvrdila da je bila pripadnica zloglasne jedinice Zulfikar, ali je njena odbrana tvrdila da je imala marginalnu ulogu, da su pojedini iskazi svedoka netačni, da nema nikakve veze s Glavaševim ubistvom, kao i da predmet suđenja nisu ratni zločini.

Zloglasna jedinica Zulfikar Specijalna jedinica Zulfikar po osnivanju se zvala Jedinica za odbranu narodnih i prirodnih prava BiH, Sandžaka i Kosova, što će reći da im je u startu bila ideja da zlodela čine i na teritoriji Srbije. U hotel "Mrazište" na Igmanu, gde su i počinili monstruozna zlostavljanja srpskih civila, uselili su se jula 1992. Već u oktobru im je Alija Izetbegović dodelio zastavu BiH, što se može podvesti pod podršku svim gnusnim zločinima koje su počinili i onima koje će tek počiniti do kraja ratnih sukoba.

Predsednik Udruženja logoroša regije Birač Vinko Lale kaže za Kurir da je, nažalost, veliki broj ljudi koji su u BiH i Hrvatskoj počinili zločine nad Srbima utočište pronašao u SAD, Kanadi i zapadnoevropskim zemljama.

- Ovo nije usamljen slučaj. U SAD je pre godinu dana zbog istih optužbi pokrenut postupak protiv Kemala Mrndžića, bivšeg stražara u logoru Čelebići kod Konjica, koji se sumnjiči za brutalno zlostavljanje i maltretiranje Srba u tom logoru. Kao i u slučaju Nade Tomanić, i njega je u Americi prepoznala jedna od žrtava dok je do tada godinama živeo potpuno neupadljivo. Posebno potresan je slučaj Elfete Veseli, pripadnice tzv. Armije BiH, koja je kod Zvornika na monstruozan način ubila dečaka Slobodana Stojanovića (12). Dečak je s porodicom izbegao iz sela Kamenica, ali se vratio po svog psa, za kojim je tugovao, nakon čega je uhvaćen, mučen i na kraju ubijen. Veseli se godinama skrivala u Švajcarskoj, odakle je izručena BiH 2017. i pravosnažno osuđena na 13 godina zatvora - govori Lale.

Dečak Slobodan stojanović mučki je ubijen. Foto: YouTube/Printscreen

On dodaje da se nada da će Tomanićeva, nakon odsluženja kazne, biti deportovana u BiH.

- Nadam se da će Odeljenje za ratne zločine u BiH imati priliku i mogućnost da pravično presudi za njena zlodela u ratu i na taj način pruži makar delimičnu satisfakciju žrtvama i njihovim porodicama - kaže on, ističući da je posebno važno da se utvrdi njena odgovornost u slučaju ubistva Jadranka Glavaša.

Seksualno zlostavljala zatvorenike Više Srba u muslimanskim logorima, na šta se pozivalo i tužilaštvo u procesu, izjavilo je da ih je Tomanićeva primoravala na seksualno zlostavljanje drugih zatvorenika. B. M. je još devedesetih godina pred Haškim tribunalom opisao Tomanićevu kao jednu od četvoro "glavnih organizatora" seksualnog zlostavljanja, dok je svedok D. V. u izjavi iz 2008. naveo: - Ona i drugi su terali nas Srbe pravoslavce da se molimo kao muslimani, pijemo urin, ližemo jedni drugima anus i stavljamo polne organe jedni drugima u usta.

O logoru Silos i hotelu "Mrazište"

- Silos je formiran u mestu Tarčin, u opštini Hadžići, kod Sarajeva, maja 1992, a zatvoren u januaru 1996.

- Kroz logor je prošlo više od 650 srpskih civila - među njima žene, deca i starci. Najmlađi imao 13 godina, a najstariji 87

- Najmanje 24 Srba je umrlo u logoru, žrtve su trpele glad, psihičku i fizičku torturu, prebijanja i silovanja

- Logoraši su često odvođeni na prisilni rad na prvim linijama fronta, u hotele "Igman" i "Mrazište"

- Zatvorenici dovođeni na Igman držani su u nehumanim uslovima, takođe su trpeli fizičko i psihičko zlostavljanje

- Nadzor nad zarobljenicima u "Igmanu" i "Mrazištu" vršila je jedinica Zulfikar

- Na ovim lokacijama jedan od logoraša preminuo je nakon što je nagazio na minu, jedan je navodno odveden iz ćelije na razmenu, otkad mu se gubi svaki trag, dok je Jadranko Glavaš preminulo usled stravične torture