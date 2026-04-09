U Kulturnom centru "Brana Crnčević" u Rumi u sredu je održana akademija posvećena obeležavanju 27 godina od početka Bitka na Košarama.

Srđan Nikolić, artiljerijski potpukovnik u penziji i predsednik Udruženja veterana "Košare", poručio je da je ova bitka, započeta na Veliki petak 9. aprila 1999. godine, ostala upamćena kao "Pakao Košara", ali i kao simbol herojstva i žrtve srpskih vojnika.

On je podsetio da su pripadnici 53. graničnog bataljona, u sadejstvu sa borbenim grupama 125. motorizovane brigade, 5. bataljonom vojne policije, jedinicama PVO i artiljerijom, već u prva dva dana borbi, uz velike žrtve, uspeli da zaustave znatno nadmoćnijeg neprijatelja.

Kako je naveo, neprijateljske snage, potpomognute regularnom vojskom Albanije, NATO instruktorima i avijacijom, zaustavljene su na liniji Maja Glava - karaula Košare - Rasa Košares, čime su stvoreni uslovi da 125. motorizovana brigada pređe u odlučnu odbranu.

Nikolić je istakao da su u daljim borbama za ključne kote angažovane i 63. padobranska i 72. specijalna brigada, kao i dobrovoljci, među kojima je bilo i stranih boraca.

- Surovost bitke ogledala se u svakodnevnim borbama na teško pristupačnom terenu, gde su vojnici branili svaki pedalj zemlje - rekao je on, dodajući da su najveći gubici pretrpljeni upravo na velike pravoslavne praznike - Veliki petak, Vaskrs i Đurđevdan.

Govoreći o razmeri sukoba, naveo je da su bitke na Košarama i Paštriku bile jedini kopneni sukobi tokom NATO agresije, uz odnos snaga jedan prema deset na terenu, dok je ukupna nadmoć NATO-a bila višestruko veća.

- NATO planeri su operacijom "Strela" želeli brz prodor i uništenje naših jedinica, ali smo zahvaljujući hrabrosti vojnika i dobrovoljaca uspeli da ih zaustavimo i odbranimo Kosovo i Metohiju - istakao je Nikolić.

On je naglasio i značaj komandnog kadra, rekavši da su starešine ličnim primerom uticale na moral vojnika, jer je, kako je naveo, na svim nivoima važilo pravilo "Za mnom".

Tokom obraćanja, Nikolić je podelio i lična ratna svedočenja, podsećajući na situacije u kojima su vojnici izbegavali pogibiju nakon upozorenja i brzog izmeštanja položaja, kao i na žestoka granatiranja i napade tokom kojih su, uprkos velikom broju projektila, ostajali nepovređeni.

Posebno je izdvojio napad kasetnim bombama 10. maja, kada je poginulo 17, a ranjeno 74 vojnika, navodeći da je to bio najteži trenutak u njegovoj karijeri.

Podsetio je i na dejstva neprijateljske artiljerije i avijacije, uključujući napade avionima A-10, kao i na borbe koje su vođene sve do juna 1999. godine.

Nikolić je istakao da su upravo odbrana na Košarama i Paštriku omogućile uslove za potpisivanje Kumanovski sporazum i donošenje Rezolucija 1244, naglašavajući da NATO, uprkos nadmoći, nije ostvario pobedu na kopnu.

Govoreći o povlačenju, naveo je da vojnici nisu želeli da napuste položaje, kao i da su strani vojnici sa nevericom posmatrali kolone srpskih boraca i tehnike, uprkos tvrdnjama o njihovom uništenju.

On je podsetio i da su zbog iskazane hrabrosti 125. motorizovana brigada i 63. padobranska brigada odlikovane Ordenom narodnog heroja.

- Ovom akademijom odajemo počast div-junacima sa Košara, ali i svim ratnicima koji su položili živote za slobodu - rekao je Nikolić, posebno pomenivši i poginule sugrađane.

Dodao je da su heroji i preživeli saborci, vojnici na odsluženju vojnog roka, koji su, kako je naveo, uvek spremni da odgovore kada otadžbina pozove.

- Naša je obaveza da kroz knjige, filmove, spomen-obeležja i obrazovanje sačuvamo sećanje na ove događaje i sprečimo zaborav - poručio je on.

Na akademiji je prikazan i dokumentarni film "Nad ovom svetom vodom - Heroji protiv zaborava 2", u produkciji Udruženja veterana "Košare" i režiji Goran Vukčević. Film traje 52 minuta i snimljen je u formi putopisa, a u njemu o Albanskoj golgoti, Plavoj grobnici i Krfu - ostrvu vaskrsenja - govore veterani sa Košara.