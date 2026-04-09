Pred Srbijom je veoma hladna noć, a u većini mesta će se i izvedriti. U predelima sa vedrim vremenom biće i najhladnije, s obziroim na to da će tu izračivanje vazduha biti najizraženije. U predelima sa više oblaka, oblačnost će ublažiti niske temperature.

Jutarnja temperatura u većem delu Srbije biće od -3 do 3°C, na Pešteru i na višim planinama i do -5 stepeni. Ovo su očekivane temperature na 2 metra iznad tla.

Pri tlu će biti još hladnije, uz temperature na 5 cm iznad tla u svim predelima ispod 0 stepeni, lokalno i ispod -5 stepeni.

Najhladnije će biti u predelima sa vedrim vremenom, a naročito u kotlinama, dolinama, na visoravnima u predelima sa udubljeni relefom.

Konfiguracija terena biće veoma bitna, jer u predelima sa udubljenim reljefom i pri tlu može biti i za 5 stepeni hladnije nego na 2 i više metara viisne ili nekoliko metara dalje na uzvišenijim terenima.

Kako smo već uveliko zakoračili u proleće, postojaće opasnost da mraz ugrozi vegetaciju, poljoprivredne i ratarske kulture, pa će biti potrebno primeniti adekavtne mere i zaštitu.

Usled očekivanog mraza, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

I u petak tokom dana prohladno.