SPREMITE SE, STIŽE LEDENA NOĆ! Temperatura ide i do -5, mraz preti usevima! Evo gde će biti najkritičnije - od ovog datuma dolazi pravo proleće!
Pred Srbijom je veoma hladna noć, a u većini mesta će se i izvedriti. U predelima sa vedrim vremenom biće i najhladnije, s obziroim na to da će tu izračivanje vazduha biti najizraženije. U predelima sa više oblaka, oblačnost će ublažiti niske temperature.
Jutarnja temperatura u većem delu Srbije biće od -3 do 3°C, na Pešteru i na višim planinama i do -5 stepeni. Ovo su očekivane temperature na 2 metra iznad tla.
Pri tlu će biti još hladnije, uz temperature na 5 cm iznad tla u svim predelima ispod 0 stepeni, lokalno i ispod -5 stepeni.
Najhladnije će biti u predelima sa vedrim vremenom, a naročito u kotlinama, dolinama, na visoravnima u predelima sa udubljeni relefom.
Konfiguracija terena biće veoma bitna, jer u predelima sa udubljenim reljefom i pri tlu može biti i za 5 stepeni hladnije nego na 2 i više metara viisne ili nekoliko metara dalje na uzvišenijim terenima.
Kako smo već uveliko zakoračili u proleće, postojaće opasnost da mraz ugrozi vegetaciju, poljoprivredne i ratarske kulture, pa će biti potrebno primeniti adekavtne mere i zaštitu.
Usled očekivanog mraza, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.
I u petak tokom dana prohladno.
Već za Vaskrs pretežno sunčano i pravo prolećno vreme, uz maksimalne temperature u većini predela oko 20 stepeni.
