Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je rešenjem direktora policije, a na osnovu novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP, za načelnika Uprave za upravne poslove u Direkciji policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije postavljena pukovnik policije Dragana Trajković.

Pukovnik policije Dragana Trajković po zanimanju je diplomirani pravnik.

Radni odnos zasnovala je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Resor državne bezbednosti, počev od 2000. godine.

U Resoru državne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova, kasnije Bezbednosno-informativnoj agenciji, obavljala je poslove i zadatke iz linije rada opštih pravnih poslova, ljudskih resursa i logistike.

Rešenjem Vlade Republike Srbije, počev od 2023. godine postavljena je za v. d. pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – načelnika Sektora za ljudske resurse Ministarstva unutrašnjih poslova.

Sa tog položaja razrešena je 2023. godine, zbog prestanka funkcije i raspoređena na radno mesto zamenika načelnika Sektora za logistiku.

Takođe, bila je ispitivač, a kasnije i predsednik komisija koje se bave pitanjima iz oblasti radnog zakonodavstva.

Udata je i majka dvoje dece.

