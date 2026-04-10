Polaznici 4. klase Kursa za podoficire, koji su sredinom marta započeli šestomesečno osposobljavanje za podoficirske dužnosti u Vojsci Srbije, položili su danas vojničku zakletvu na svečanosti održanoj u kasarni „Narodni heroj Stevica Jovanović“ u Pančevu.

Izgovarajući tekst zakletve pred zastavom Republike Srbije, svečano su se obavezali da će čuvati i braniti nezavisnost, suverenost i teritorijalnu celovitost Republike Srbije.

Polaganju zakletve su prisustvovali vršilac dužnosti pomoćnika ministra odbrane za ljudske resurse Siniša Radović, komandant Komande za obuku brigadni general Dragiša Zlatković, načelnik Uprave za ljudske resurse (J-1) Generalštaba brigadni general Slađan Hristov, predstavnici jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Srpske pravoslavne crkve i organa lokalne samouprave te rodbina i prijatelji budućih podoficira.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Brigadni general Zlatković je, čestitajući položenu zakletvu, istakao da ovim činom kandidati stupaju na put koji vodi ka jednoj od najodgovornijih uloga u vojsci i dodao da je pred njima izuzetno odgovoran period, tokom kojeg će morati da se neprestano dokazuju.

"Pred vama su izazovi koji će vas oblikovati kao vojnike, ali i kao buduće vođe. Od vas se traži da pokažete disciplinu, istrajnost i spremnost da učite i napredujete", rekao je brigadni general Zlatković.

Polaznik kursa Petko Milosavljević, rodom iz Kraljeva, kaže da mu je izuzetno drago što se prijavio za ovo usavršavanje i što se svojoj otadžbini zakleo na vernost.

"Dolazim iz grada koji neguje dugu tradiciju obuke vozača i saobraćajne službe. Po struci sam saobraćajni inženjer i ta me je činjenica privukla na konkurs, koji sam prošao, i došao u Centar za obuku i usavršavanje podoficira. Cilj je da kroz dalje usavršavanje izgradim sebe kao podoficira za obavljanje dužnosti u Vojsci Srbije", istakao je Milosavljević.

Nakon polaganja zakletve, kandidati za podoficire svoje osposobljavanje nastavljaju u Centru za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić“ u Pančevu, gde se realizuju prva dva, od ukupno tri modula šestomesečnog kursa. Potom ih očekuje specijalistička obuka u centrima za obuku i jedinicima Vojske Srbije, zaključno sa stažiranjem na odgovarajućim formacijskim radnim mestima. Oni koji uspešno savladaju sve planirane sadržaje biće promovisani u čin vodnika i tako stupiti u stroj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.