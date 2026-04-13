Od „dasaka koje život znače“ postavljenih na dorćolskoj kaldrmi do solarnih panela na krovu Gimnazije u Čačku, Fondacija Mozzart nastavlja da ispisuje svoj humani trag od početka ove godine. Svetla reflektora uperena su na pozornicu teatra humanosti u Ulici cara Dušana 35 gde svaka pozorišna predstava ima još jednu važnu ulogu – da pomogne onima kojima je to potrebno. Ali i izvan kulisa ovog jedinstvenog teatra, donacije Fondacije Mozzart stižu na adrese zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih ustanova, različitih udruženja i organizacija.

CVETA BAŠTA HUMANOSTI

Omaž Branku, spomenik Ćopiću. Remek-delo od blaga srpske književnosti prva je predstava posijana u produkciji Fondacije Mozzart. Veliko delo, veliki reditelj i veliki glumac ispisali su Ćopićevu „zlatnu bajku o ljudima“ na daskama koje život znače. Premijera monodrame „Bašta sljezove boje“, u režiji Egona Savina i maestralnoj izvedbi Nebojše Milovanovića, ispunila je prostor Fondacije Mozzart ovacijama i aplauzima, okupila eminentna imena iz sveta pozorišta i obeležila početak nove kulturne epohe u Beogradu. Svako naredno izvođenje nosilo je posebnu emociju i težinu – umesto kupovine ulaznica, posetioci su uplaćivali donacije Fondaciji NORBS Plus za pomoć obolelima od retkih bolesti. U devedeset minuta Milovanovićeve glumačke bravure stala je sva seta i toplina Ćopićevih priča o detinjstvu i zavičaju. A stalo je i mnogo emocija, nostalgije, suza, humanosti i više od pola miliona dinara prikupljenih za pomoć Fondaciji NORBS Plus. TEATAR GDE SVAKA KARTA VREDI VIŠE

Fondacija Mozzart kroz svoj Teatar humanosti pokazala je da umetnost može imati i snažnu humanitarnu ulogu jer ulaznica za predstave nije klasična karta, već humanitarna SMS poruka, čime svaka izvedba na novoj sceni u gradu dobija dodatnu vrednost. Do sada je donirano gotovo 4.000.000 dinara za lečenje građana, a sa daska koje život znače podršku su slali brojni glumci među kojima su Sloboda Mićalović, Igor Đorđević, Svetozar Cvetković, Milovan Filipović, Mima Karadžić, Branko Đurić.... Legendarni Nikola Kojo je početkom ovog proleća na sceni Fondacije Mozzart okupio vrhunske muzičare iz benda Girls, Boys & Toys, a u publici stare drugove i glumačke legende, pa im priredio spektakl za pamćenje. Muzička predstava „Kako sam prestao da pevam pod tušem“ izvedena je na Dorćolu, a posebnu snagu emotivnim stihovima dala je upravo nota humanosti. Ekipa predstave i Fondacija Mozzart ovu lepu muzičko-scensku priču zaokružili su donacijom vrednih medicinskih uređaja Bolnici za dečje plućne bolesti i TBC Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović“.

ZDRAVSTVENI KARAVAN KRENUO NA PUT PO SRBIJI

Karavan Fondacije Mozzart koji ima za cilj da zdravstvenim ustanovama širom Srbije obezbedi savremenu medicinsku opremu i unapredi uslove za rad lekara, ali i kvalitet zdravstvene zaštite za građane ove godine započeo je svoje putovanje iz srca Pomoravlja – Svilajnca. Hitnoj službi Doma zdravlja doniran je portabilni ultrazvučni aparat koji će značajno unaprediti dijagnostiku i omogućiti lekarima da brže i preciznije postave dijagnozu, a pacijentima pruže pravovremeno i kvalitetnije lečenje. Potom se karavan uputio na jug naše zemlje gde je na adresu Službe onkologije stigla je nova medicinska oprema, rezultat saradnje Fondacije Mozzart i udruženja „Žena uz ženu“. U okviru ove humanitarne akcije, bolnica je dobila EKG aparat i hvatač vena – uređaje koji će unaprediti svakodnevni rad medicinskog osoblja i omogućiti pacijentima bržu, sigurniju i precizniju dijagnostiku. NAŠ POGLED KA SUNCU

U okviru akcije „Naš pogled ka suncu” Fondacija Mozzart donirala je Gimnaziji u Čačku 80 solarnih panela, a ukupna vrednost radova premašuje pet miliona dinara. Ova značajna investicija predstavlja ne samo tehnološki iskorak, već i dugoročnu podršku školi, njenim učenicima i zaposlenima. „To je zaista izuzetna donacija koja svima nama u školi mnogo znači, jer će znatno smanjiti troškove električne energije koje imamo. Iskoristio bih ovu priliku da se, u ime 955 đaka i 120 zaposlenih, zahvalim Fondaciji Mozzart na ovom vrednom poklonu“, istakao je direktor Gimnazije u Čačku Ivan Ružičić.

DONACIJE

Svoju misiju humanosti Fondacija Mozzart nastavlja da širi donacijama širom zemlje, a ove godine podrška je stigla udruženju „Parakvad” iz Vršca, gde je u saradnji sa Ivanom Gutešom, golmanom FK Crvena zvezda, obeležen završetak niza humanitarnih akcija pokrenutih njegovim doniranjem honorara od pisanja kolumne za Mozzart Sport.

Tokom novogodišnjih i božićnih praznika Fondacija Mozzart je obradovala stotine mališana širom Srbije, a akcije su nastavljene i za Srpsku Novu godinu, kada su u saradnji sa organizacijom „Kolevka” i Udruženjem „Omladina Aranđelovac” slatki paketi stigli do Udruženja „Deca u srcu” i brojnih ugroženih porodica. Podrška je stigla i paraolimpijcu Mitru Palikući koji je uz pomoć Fondacije Mozzart uspeo da ode na veći broj turnira i priprema, što je veoma važno za kontinuitet dobrih rezultata. NAGRADE

U razmaku od svega mesec dana, na adresu teatra humanosti stigla su dva priznanja koja svedoče da dobročinstvo, kada je iskreno i istrajno, ne prolazi nezapaženo. Fondacija Mozzart još jednom je potvrdila da njena misija prevazilazi okvire donacija – ona postaje trajni saveznik kulture, umetnosti i zajednice. Prvo priznanje stiglo je od Udruženja književnika Srbije, koje je fondaciji dodelilo Zlatnu plaketu – simbol zahvalnosti i poštovanja za posvećenost stvaralaštvu i podršku književnoj sceni. Povodom 79. rođendana Beogradskog dramskog pozorišta, Fondaciji Mozzart uručena je nagrada za doprinos saradnika, kao izraz zahvalnosti za dugogodišnju podršku radu ovog uglednog teatra. U simbolici gotovo osam decenija postojanja jednog pozorišta ogleda se istrajnost umetnosti da opstane uprkos svim izazovima, a u toj priči Fondacija je prepoznata kao pouzdan partner – tihi pokrovitelj velikih scena, reflektora i aplauza. Promo