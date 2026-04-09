Ministarka Đurđević Stamenkovski: Na današnji dan počela je Bitka za Košare i nema slučajnosti - baš na ovaj dan potpisali smo važan ugovor (video)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski kaže da nije dovoljno u danu kada obeležavamo bitku na Košarama kazati: "Hvala", već da moramo delima da pokažemo da poštujemo sve naše borce.
Obraćajući se ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca, ministarka dodaje da se od utorka mogu prijaviti na javni poziv ministarstva za banjsko lečenje i rehabilitaciju u bolnici Merkur u Vrnjačkoj Banji. Budžet je ove godine duplo veći, a boravak produžen sa 7 na 10 dana.
"Zdravlje naših ratnih vojnih invalida je apsolutni prioritet boračko-invalidske zaštite. Ministarstvo je ove godine opredelio duplo veći budžet, odnosno, 80 miliona dinara, namenjeno je u ove svrhe, kako bi korisnici boračko-invalidske zaštite mogli da provedu adekvatno vreme, prime terapiju, poprave svoje zdravlje i na taj način kao država pokažemo da brinemo o njihovoj budućnosti i o stanju u kojem žive", poručuje ministarka Đurđević Stamenkovski i dodaje:
"Na današnji dan počela je Bitka za Košare i nema slučajnosti. U slučajnosti odavno niko od nas više ne veruje, jer baš na ovaj dan potpisali smo ovaj važan ugovor koji pokazuje da vreme prolazi, istorijska distanca je prisutna, ali ono što ne sme da prođe jeste naše poštovanje, naša briga i naša pažnja prema onima koji su branili otadžbinu".