Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski kaže da nije dovoljno u danu kada obeležavamo bitku na Košarama kazati: "Hvala", već da moramo delima da pokažemo da poštujemo sve naše borce.

Obraćajući se ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca, ministarka dodaje da se od utorka mogu prijaviti na javni poziv ministarstva za banjsko lečenje i rehabilitaciju u bolnici Merkur u Vrnjačkoj Banji. Budžet je ove godine duplo veći, a boravak produžen sa 7 na 10 dana.

"Zdravlje naših ratnih vojnih invalida je apsolutni prioritet boračko-invalidske zaštite. Ministarstvo je ove godine opredelio duplo veći budžet, odnosno, 80 miliona dinara, namenjeno je u ove svrhe, kako bi korisnici boračko-invalidske zaštite mogli da provedu adekvatno vreme, prime terapiju, poprave svoje zdravlje i na taj način kao država pokažemo da brinemo o njihovoj budućnosti i o stanju u kojem žive", poručuje ministarka Đurđević Stamenkovski i dodaje: