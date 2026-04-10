Sahrana dr Tamare Lazić obavljena je po pravoslavnim običajima u Njujorku, a okupljeni članovi porodice i brojni prijatelji došli su da odaju poslednju počast ženi koja je zračila nestvarnom harizmom. Najveću pažnju i suze prisutnih izazvao je izuzetno dirljiv govor koji je održao njen suprug Džon Strugar. On je pred okupljenima potpuno otvorio dušu i prisetio se njihovih prvih zajedničkih trenutaka, pokušavajući da pronađe prave reči za osobu koja je bila centar njegovog sveta.

- Ja ne želim da budem ovde, ali evo nas. Davno smo se upoznali, a kao što znate, ja sam malo stariji od nje. Odrastao sam u vreme diska i kada me je upoznala ja sam i dalje plesao u ritmu diska. Zajedno smo plesali. Kako opisati nekog koga ste znali, a opet... Bila je uvek otvorena za sve, neverovatno harizmatična - započeo je svoj potresni govor ovaj ugledni stručnjak.

On je istakao da nikada nije znao odakle je dolazila ta njena posebna energija, ali da je ona uvek tačno znala kuda ide i šta treba uraditi u svakom datom trenutku.

- Tačno je znala šta treba da kaže u svakom trenutku, a da ne zvuči osuđujuće. Nikada nije zvučala puritanski. Nije imala ni trunku mržnje u sebi - ispričao je on prepun emocija.

Prisećajući se njenih korena i porekla na koje je uvek bila neverovatno ponosna, njen suprug je dao predivan opis njene neprolazne lepote i karaktera.

Foto: Printscreen Instagram

- Nikada nisam znao odakle joj to. Dolazila je iz zemlje kroz koju prolazi Dunav, a možda i do Jadrana koji se ogledao u njenim tirkiznim očima, možda joj je odatle. Nadam se da nam je to ostavila, makar u našoj deci. Sve njene drugarice iz Srbije su iste takve, prave dragulji - naglasio je on i tako odao počast njenom poreklu i njenim najbližim prijateljicama.

Nejednaka borba

Osvrnuvši se na njenu tešku dijagnozu i dugu bitku, on nije krio koliko je rak bio surov prema njoj i njenom telu.

- A onda je došao rak, ta užasna zla pošast. Nije bila jednaka borba, jer rak je čisto zlo, a ona nije imala ni trunke zla u sebi - izgovorio je skrhani suprug pred prisutnima.

Naglasio je da je Tamara Lazić beskrajno volela život i da se lavovski borila bukvalno sve do poslednjeg dana. Podigla je pesnicu i hrabro se borila protiv nevidljivog neprijatelja, a iako je preminula, njeni ideali nikada neće umreti.

Opisujući njene poslednje dane i sate provedene u bolničkom krevetu, on je podelio intimne detalje koji apsolutno nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Džon je objasnio da bi se ona svaki put kada bi deca ušla u njenu sobu ispravila i namestila da izgleda malo zdravije, samo da bi im se toplo nasmešila.

- Dan kada je umrla nije jela, nije mogla da jede, zapravo nije jela deset dana. Bila je u velikim bolovima i pila je mnogo lekova, ali kada su deca ušla u njenu sobu, delovalo je kao da im se blago nasmešila. Nije više mogla da govori, ali zagrlila ih je svakom ćelijom svog bića, uhvatila ih je za ruke i stavila na svoje srce. Nije to uradila savršeno jer nije mogla to da uradi. Kada dođe vreme naći ćemo je nekako - završio je svoj dirljivi oproštaj ostavljajući sve prisutne u dubokim suzama.

Pored supruga, neizmernu snagu i hrabrost pokazala je i njihova naslednica. Na ovoj tužnoj sahrani govor je održala i njena ćerka Mia. Ova hrabra devojčica je pred okupljenima održala veoma potresan govor u čast svoje voljene majke, a sve vreme se neverovatno junački suzdržavala da ne zaplače dok je izgovarala reči oproštaja.

Inače, Tamara je bila ćerka najpoznatijeg jugoslovneskog fotografa Jadrana Lazića, koji se za hrvatski portal "Jutarnji.hr" oglasio emotivnim, kratkim komentarom nakon njene smrti.

- Otišla je mirno, u svom krevetu, okružena ljubavlju. Ne postoje reči za ovu bol, ali želim da znate da nije patila. Molim vas da nas držite u mislima i molitvama - napisao je on.