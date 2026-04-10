Slušaj vest

Egipat je izbor za putnike koji, pored odmora uz more, žele i sadržajan boravak van hotela. U Hurgadi, na obali Crvenog mora, dani provedeni na plaži ili uz bazen lako se dopunjuju izletima brodom, pustinjskim turama i večernjim šetnjama kroz najživlje delove grada. Upravo mogućnost da se u jednom putovanju spoje odmor, izleti i različiti doživljaji čini ovu destinaciju posebno privlačnom.

U tom smislu posebno se izdvaja Memša, savremena turistička zona poznata po uređenom šetalištu, hotelima, restoranima, kafićima i prijatnoj večernjoj atmosferi. Tokom dana predstavlja dobru bazu za odmor uz more, dok uveče postaje mesto šetnje, izlazaka i opuštenog uživanja u živom ambijentu grada. Za mnoge putnike upravo je to jedna od velikih prednosti boravka u ovom delu Hurgade – hotel i plaža su nadohvat ruke, a u blizini su i sadržaji van hotelskog kompleksa.

U centru turističke zone Memša smešten je Swiss Inn Resort Hurghada 5★, hotel koji se sastoji od glavne zgrade i vila koje se nalaze sa druge strane ulice. Nalazi se na oko 8 km od aerodroma u Hurgadi i raspolaže ukupno 401 smeštajnom jedinicom. Gostima su na raspolaganju bazeni, nekoliko restorana i barova, kao i sadržaji prilagođeni različitim tipovima odmora.

Za decu su obezbeđena dva igrališta, od kojih se jedno nalazi na plaži, kao i mini klub, mini disko, aqua park i dečiji meni, zbog čega hotel predstavlja dobar izbor i za porodična putovanja.

Hotel se nalazi na uređenoj, privatnoj peščanoj plaži sa marinom, dužine oko 220 m, bez korala. Gostima su bez doplate dostupni ležaljke i suncobrani, dok se peškiri za plažu dobijaju uz karticu, čiji se gubitak naplaćuje prema pravilima hotela.

Sve sobe imaju balkon ili terasu, klima-uređaj, SAT LCD TV, sef, telefon, mini-bar, set za čaj i kafu, peglu i dasku za peglanje, kao i Wi-Fi internet.

Usluga u hotelu je All Inclusive i obuhvata doručak, ručak, večeru i kasnu večeru, po principu samoposluživanja, uz izbor više jela u skladu sa hotelskim pravilima. U koncept su uključena lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, užine i sladoled. Gostima su na raspolaganju glavni restoran Pebbles, kao i nekoliko à la carte restorana koji se mogu koristiti bez doplate: La Casa Restaurant (italijanska kuhinja), Lagoona Restaurant (riblji specijaliteti), Marina (azijska kuhinja) i Waves Restaurant (roštilj). U okviru hotela dostupni su i Champs Sushi Bar, 321 Bar, Marina Bar, Villa Pool Bar, Lobby Bar, Pool Bar i Waves Beach Bar.

Hotel ima tri bazena, uključujući grejani bazen sa toboganima i odvojeni dečiji bazen, jedan bazen u delu Villas, kao i jedan zatvoreni bazen. Gostima su dostupni boćanje, gimnastika u vodi, časovi plesa i dnevne animacije, kao i Wi-Fi internet. Teretana se može koristiti bez doplate od 8 do 18 časova, uz korišćenje kartice od sobe.

Boravak u hotelu Swiss Inn Resort Hurghada 5★ pruža priliku da se Hurgada doživi kroz more, izlete, večernje šetnje i ritam Memše, dela grada koji odmoru daje dodatnu dinamiku.

