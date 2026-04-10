Slušaj vest

Putnici iz Srbije koji planiraju odlazak u zemlje Evropske unije od danas moraju da računaju na strože kontrole i duža zadržavanja na granicama. Počela je puna, 24-časovna primena EES sistema (Entry/Exit System), što donosi nove procedure prilikom svakog ulaska i izlaska iz Šengen zone.

Umesto dosadašnjeg pečatiranja pasoša, sada se sve beleži digitalno. Na granici će se evidentirati podaci iz putnih isprava, ali i biometrija – fotografija lica i otisci prstiju. Ovaj sistem automatski registruje svaki ulazak i izlazak državljana zemalja koje nisu članice EU, uključujući i Srbiju.

Za građane to u praksi znači jedno – više vremena na prelazima i potrebu za dodatnim strpljenjem, naročito tokom vikenda. Najveće gužve očekuju se na granicama sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom.

Važno je i dalje pravilo boravka u EU, poznato kao 90/180 dana. To znači da bez vize možete boraviti najviše 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, a EES sistem će sada precizno pratiti svaki dan proveden u Šengen zoni.

1/9 Vidi galeriju Spremite se za gužve na granicama Foto: Marko Karović

Sistem je počeo sa radom još 12. oktobra 2025. godine, ali je do sada bio u fazi postepenog uvođenja u 29 evropskih zemalja. Od tog trenutka zabeleženo je više od 45 miliona prelazaka granice, dok je oko 24.000 ljudi odbijeno zbog neispravnih dokumenata ili nejasnog razloga putovanja.

EES se često pominje zajedno sa ETIAS sistemom, ali je reč o različitim stvarima. Dok se EES koristi na samoj granici i besplatan je, ETIAS će biti uveden krajem 2026. godine kao dozvola za putovanje koju će građani morati da pribave pre polaska, slično američkom ESTA sistemu, i ona će se plaćati.

Dodatnu tenziju uvođenje novih pravila već je izazvalo među prevoznicima iz regiona, koji su početkom godine blokirali prelaze zbog ograničenja boravka vozača u EU. Novi sistem sada dodatno pojačava kontrolu i pritisak na sve koji često prelaze granicu.

Jedno je sigurno – putovanja u EU više neće biti isto, a dobra priprema i planiranje postaće ključni za izbegavanje, ali i izdržavanje dugih čekanja.