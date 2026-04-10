Doktor Dejan Pešovski, nakon nekoliko godina u Nemačkoj vraća se u Bor, gde će u Zdravstvenom centru nastaviti svoje usavršavanje kao specijalizant anesteziologije. Njegov kolega, dr Vladimir Kuburović, specijalista pedijatrije, nakon rada u skandinavskim zemljama radiće u Institutu za rani razvoj dece, dok će diplomirani farmaceut Sunčica Stojanović iz Norveške biti angažovana u Institutu „Torlak“, na proizvodnji vakcina. Medicinske sestre koje su do sada radile u Nemačkoj, Marina Jovanović, Nevena Ugrenović i Aleksandra Bojović, radiće u Požarevcu, Subotici i Smederevu, u tamošnjim zdravstvenim ustanovama. Iz Nemačke dolazi i farmaceutski tehničar Marija Jovanović koja će započeti sa radom u Institutu za onkologiju, a nakon rada u Austriji u Zdravstveni centar Negotin dolazi Marijana Mokranjačević, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Medicinski tehničar Boban Jovanović iz Nemačke vraća se u Specijalnu bolnicu „Ribarska banja“, a Jelena Ančevski, medicinska sestra iz Češke započinje rad u Domu zdravlja Čukarica. Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar istakao je da će Ministarstvo zdravlja i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima koje podstiču povratak zdravstvenih radnika, uz dalja ulaganja u opremu, infrastrukturu i unapređenje uslova rada, sa ciljem obezbeđivanja kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite za sve građane Srbije.

Nastavlja se povratak zdravstvenih radnika

- Briga o ljudima je naš prioritet. Nastavljamo da stvaramo uslove da se naši zdravstveni radnici vraćaju u Srbiju, da svoje znanje i iskustvo primene za jačanje zdravstvenog sistema i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, brinući o zdravlju svih naših građana - izjavio je ministar Lončar.

Medicinski radnici koji se vraćaju u zemlju ističu napredak našeg zdravstva, bolje uslove rada ali i blizunu porodice i prijatelja kao osnovne razloge povratka u Srbiju.

- Radio sam u Nemačkoj 4 godine, ali sam odlučio da se vratim. Zdravstvo je ovde jako napredovalo,uslovi rada su značajno unapređeni, ima i dosta nove medicinske opreme, i planiram da svoju karijeru gradim u Boru,u Zdravstvenom centru gde ću započeti specijalizaciju - izjavio je dr Dejan Pešovski.

Svoje zadovoljstvo povratkom nije krila ni Sunčica Stojanović, magistar farmacije koja će raditi u Institutu „Torlak“.

- U Norveškoj sam radila u apoteci. Imam specijalizaciju iz farmaceutske tehnologije i zato sam presrećna što ću raditi u Institutu „Torlak“, na proizvodnji vakcina. Moram da kažem da je čovek stranac kada nije u svojoj zemlji, a iskreno, klima u norveškoj je loša, i ljudi su nekako hladni. Ovde je sve mnogo bolje - izjavila je Sunčica Stojanović.