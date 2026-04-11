10. aprila 1941. godine, u Zagrebu je proglašena tzv. Nezavisna Država Hrvatska (NDH), jedna od najkrvožednijih, najizopačenijih i najbolesnijih tvorevina nastalih u Evropi tokom Drugog svetskog rata. Država je formirana pod pokroviteljstvom nacističke Nemačke i fašističke Italije, u trenutku raspada Kraljevine Jugoslavije.

Na njeno čelo staje Ante Pavelić, lider ustaškog pokreta koji je godinama pre rata delovao kao radikalna emigrantska organizacija. U uspostavljanju nove vlasti značajnu političku ulogu imao je i deo hrvatskog političkog establišmenta, uključujući i Vlatka Mačeka, koji je u tom trenutku pozivao na pasivnost i povlačenje iz političkog otpora.

Politika smrti

Od samog formiranja, NDH je uspostavila sistem zasnovan na rasnim zakonima i progonu stanovništva. Najviše Srbi, ali i Jevreji i Romi, postaju mete organizovanog državnog nasilja, dok se širom teritorije uspostavljaju logori smrti i zatvori za političke neistomišljenike iz hrvatskih redova.

Ubrzo počinju masovni pokolji, prisilna pokrštavanja i proterivanja. Istoričari navode da je do kraja 1941. godine nekoliko stotina hiljada Srba bio proteran u tadašnju okupiranu Srbiju, dok su oni koji su ostali dočekali mnogo goru sudbinu od njihovih izbeglih sunarodnika.

Logori smrti i ostali nezamislivi zločini

Jedan od najsurovijih simbola tog vremena i ovih prostora postaje logorski kompleks Jasenovac, koji je funkcionisao od leta 1941. do aprila 1945. godine. U njemu su, prema različitim istraživanjima i procenama istoričara i memorijalnih ustanova, stradale stotine hiljada, a po nekim procenama čak preko milion ljudi, najvećim delom Srbi, ali i Jevreji, Romi i antifašisti.

Neka najustaljenija i donekle opšteprihvaćena brojka stradalih, odnosno brojka koja se najčešće pominje u ovom kontekstu jeste 700.000 duša.

Imali i posebne logore za decu

Tokom Drugog svetskog rata na prostoru NDH formiran je i poseban sistem logora za decu, među kojima se najčešće izdvaja Logor za decu Jastrebarsko, koji je funkcionisao 1942. godine u blizini Zagreba. U ovaj logor su dovođena deca, mahom srpskog porekla, sa područja zahvaćenih ratnim operacijama i represijom. Usled teških uslova, nedostatka hrane, bolesti i zanemarivanja, veliki broj mališana nije preživeo boravak u logoru.

Posebno jeziv segment stradanja predstavljaju i "jame smrti" na području Like, Velebita i šireg krškog terena. Radi se o prirodnim kraškim jamama u koje su, prema istorijskim svedočenjima i istraživanjima, bacane žrtve masovnih likvidacija. Žrtve su ubijane, kao i u logorima, na najmonstruoznije načine, od kojih su neki sejali strah u kosti i samim nacistima koji su iz Hitlerove Nemačke dolazili u "proveru" rada hrvatskih ustaša.

Među najpoznatijim zločinima tog perioda izdvaja se i Pokolj u pravoslavnoj crkvi u Glini, kada su u leto 1941. godine ustaške jedinice uhapsile i ubile stotine srpskih civila u samoj crkvi i oko nje.

"Trećinu pobiti, trećinu proterati, trećinu pokatoličiti"

Pored logora smrti, NDH je sprovela i sistematsku politiku nasilja nad civilnim stanovništvom, uključujući prisilna i masovna pokrštavanja pravoslavnog srpskog stanovništva, kao i organizovani progoni. 

Kraj NDH, ali zlo i dalje živi

Drugi svetski rat na prostoru bivše Jugoslavije završen je u proleće 1945. godine, kada jedinice Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije ulaze u oslobođene teritorije i zaustavljaju postojanje ovog režima.

Danas, više od osam decenija kasnije, 10. april ostaje datum koji se u istoriografiji pamti kao početak jednog od najmračnijih perioda u istoriji Balkana i Evrope – perioda NDH, rata, progona i masovnih stradanja civila. Nažalost, koliko godina prošlo, jedan deo hrvatskog stanovništva i danas ostaje zadojen idejama ustaškog pokreta i priziva vaskrsnuće ustaške tvorevine Nezavisne Države Hrvatske, kličući "Za dom spremni" i negujući Pavelićeve ideje o uništenju Srba. Zlo nije umrlo, živi i danas.

Ne propustiteDruštvoZataškana istorija 6. aprila: U rat sa Hitlerom su nas uvukli korupcija, pohlepa za lovom kneza Pavla i šibicarska logika generala Dušana Simovića
knez Pavle Karađorđević general Dušan Simović Adolf Hitler 6.april 1941.
FudbalLALA JE BIO JEDINI SRBIN KOJI JE IGRAO ZA NDH! Obukao dres Pavelićeve države, ustaše ga 3 dana kasnije streljale
Svetozar Đanić Lala
ŽivotOvaj ustaški komandant je deda našeg poznatog pevača: Palio srpska sela na Božić i streljao gimnazijalce, njegova smrt ostala misterija
Rafael Boban obilazi svoje jedinice u Podravini u nemačkom vozilu Kübelwagen
HrvatskaEKSPLOZIJA USTAŠTVA, SVAKI ČETVRTI HRVAT MLAĐI OD 24 GODINE STAO BI UZ NDH: Šokantni rezultati istraživanja, jedan podatak posebno ZABRINJAVAJUĆ
profimedia0194713134.jpg