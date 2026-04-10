Iako mnogi vernici u Srbiji tradicionalno farbaju jaja već na Veliki petak, duhovnici upozoravaju da je takav običaj u suprotnosti sa smislom dana koji je posvećen strogom postu, molitvi i sećanju na stradanje Hristovo.

Veliki petak u hrišćanskoj tradiciji smatra se najtužnijim danom u godini, danom kada se obeležava raspeće Isusa Hrista i njegovo stradanje za spas čovečanstva. Upravo zbog toga, prema crkvenim pravilima, ovaj dan nije predviđen za bilo kakve radnje koje nose obeležje radosti ili pripreme za slavlje, uključujući i farbanje vaskršnjih jaja.

Kako se navodi u duhovnim poukama starca Tadeja, koji je, prema svedočenjima, čak i zaplakao kada je čuo da vernici masovno farbaju jaja na ovaj dan, Veliki petak treba provesti u molitvi, tišini i uzdržanju. U manastirima se jaja tradicionalno farbaju tek na Veliku subotu, kada već započinje iščekivanje vaskrsenja, a jaje kao simbol novog života dobija svoj puni smisao.

Objavu sa Fejsbuk stranice "Otac Gojko" prenosimo u celosti:

šaranje jaja voskom
Duhovnici tvrde da se jaja u crkvama farbaju na Veliku subotu Foto: Pancer Václav / ČTK / Profimedia

- Starac Tadej je plakao kada su mu rekli da Srbi na taj dan masovno farbaju jaja... Po manastirima se jaja farbaju na Veliku subotu...

Veliki petak je dan žalosti neba i zemlje, dan stradanja Bogočoveka, tuge i smrti "Najlepših između sinova ljudskih" - neprilično je tada farbati jaja. To je dan predviđen za molitvu i sastradavanje Gospodu koji trpi muke nas radi!
Na Veliki petak se posti najstrože moguće: po pravilu tog se dana ništa ne jede niti pije, čak ni voda, sve do iznošenja plaštanice na večernjem bogosluženju.

Ko ne može da izdrži, uz molitvu posti na vodi.

- Ako je u pitanju dete, trudnica, bolesna, stara ili iznemogla osoba, snishodi se s blagoslovom i post na ulju...ali, opet, bez prejedenja, ne jede se do sitosti, jede se bez radosti, bez muzike, bez bilo čega što je projava veselosti - jer ovo je najtužniji dan u godini i najsramniji dan koji je čovečanstvo dočekalo!

Jaja se farbaju na Veliku subotu, jer se već sluti vaskrsenje - a jaja su simvol vaskrsenja!

Crvena jaja u pletenoj korpi
Jaja su simvol vaskrsenja Foto: Yiannis Kourtoglou / Alamy / Profimedia

Sveta Mironosica Marija Magdalina darovala je crveno jaje rimskom caru, propovedajući o Vaskrslom Gospodu.
A Jevreji su se - na sam pomen da Hristos može vaskrsnuti - rugali rečima kako je to nemoguće, kao što je nemoguće da kokoške snesu crvena jaja. Na dan kad je Hristos vaskrsao u Jerusalimu pre dva milenijuma - sve su kokoške snele crvena jaja.
Još nešto moramo napomenuti:

Šta raditi sa sličicama

Takozvane "smolepljive sličice" u vidu ikonica pravoslavnih svetitelja, koji mnogi pobožni ljudi lepe na jaja iz najbolje namere, zapravo su mač sa dve oštrice: jer kad se jaja ljušte i ljuska (sa njom i iscepkana i pokidana ikonica!) bacaju se u đubre, čime se huli na ikone.

Zato je bolje ili takve sličice ne lepiti, ili, ako ih već lepimo, lepiti ih pre svega na čuvar-kuću, ili pa, ako se lepe na sva jaja, obazrivo kad se budu ljuštila, da se ikonice ne pocepaju, već da se odlepe i nikako ih nikako, nikako ne bacati u đubre, već te papiriće, sličice, ikonice spaliti.

Šta činiti sa starim čuvarkućom?

Farbanje jaja u crvenu boju
Čuvarkuća se ne baca u đubre Foto: Zoonar/Andrej Krieger, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Nikako se ne baca ni ono u đubre! Baca se u reku - reka je čista, simvoliše dar života... u reci je kršten Gospod... reka teče i u raju... Da u miru i duhovnoj radosti, pripremivši se molitvom i postom, izmireni sa Bogom i ljudima i pričešćeni telom i krvlju Hrista kao jagnjeta božijeg dočekamo najveći hrišćanski praznik vaskrsenje gospodnje, Hristos vaskrse, radosti moje!

