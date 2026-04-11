Svi smo četiri godine navijali da doktorka Tamara Lazić Strugar ozdravi i nadjača rak debelog creva u 4. stadijumu. Redovno je putem svojih društvenih mreža obaveštavala javnost o novostima u razvoju bolesti i lečenju, ali je poslednja vest bila ona koju nikako nismo želeli da čujemo.

Do smrti imala je neverovatnu podršku regionalne javnosti, ali je najveća, ipak, dolazila od sina Luke i ćerke Mije, kao i supruga Džona Strugara, sa kojim je imala filmsku ljubavnu priču.

U životu doktorke Tamare Lazić Strugar, naše čuvene dermatološkinje, koja je preminula nakon četvorogodišnje borbe sa rakom debelog creva, ništa nije bilo obično. Takav nije bio ni početak ljubavi sa suprugom profesorom i doktorom Džonom Strugarom, koji je ugledni neurohirurg u Njujorku.

- Upoznali smo se na Jejlu, on je već bio načelnik hirurgije kičme, a ja student medicine. Nešto kao u seriji "Uvod u anatomiju". Dekan je pričao sa njim, pričao je sa mnom, rekli su nam da to nije dozvoljeno, da ne mogu da nam zabrane, tako da smo u početku nezvanično bili u vezi. Svi su znali, ali nismo se eksponirali javno dok nisam završila medicinu - pričala je za "Žena.rs" doktorka Tamara minule godine.

"Poslali smo slike sa venčanja dekanu"

Ljubav je bila postojana, izdržala je sva "ograničavanja", a onda, kada su uklonjena nakon njenog diplomiranja, krunisana je brakom.

- Kad smo se venčali i kad smo dobili decu slala sam fotografije dekanu kako bih mu predočila da zna da priče kao što je naša nekad i uspeju. Tom prilikom mi je otkrila da je oduvek navijala za nas, ali da zbog posla nije mogla da nam pokaže i pruži podršku. Džon je moj kamen i najveća podrška u svemu kroz šta prolazim. Bez njega i dece ne bih uspela - istakla je prilikom tog razgovora Tamara.

Dobili su dvoje dece. Sina Luku, koji ima 14 godina i ćerku Miju (12), koji su se sve vrene vrlo hrabro nosili sa neizvesnim godima bolesti njihove majke.

- Deca se odlično drže, oni su moj najveći lek. Teško im je, ali guraju - priznala je tom prilikom.

"Otišla je mirno, okružena ljubavlju"

Podsetimo, bolest je Tamaru Lazić Strugar zatekla 2022. godine. Iako je, kao doktorka, bila svesna s kakvim se opakim neprijateljem suočila, hrabro se i optimistično borila do poslednjeg trenutka. Preminula je 2. aprila u 11:16 sati po njujorškom vremenu.

- Otišla je mirno, u svom krevetu, okružena ljubavlju. Ne postoje reči za ovu bol, ali želim da znate da nije patila. Molim vas da nas držite u mislima i molitvama - napisao je njen otac Jadran Lazić, inače poznati fotograf, za "Jutarnji.hr".