Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Veliku subotu, drugi dan hrišćanske žalosti, budući da ga je Isus Hristos proveo u Hadu, da propoveda Jevanđelje mrtvima, starozavetnim dušama.

To je poslednji dan nedelje stradanja i smrti, pa vernici ovaj dan provode u tišini, molitvi i celivajući plaštanicu na Hristovom grobu. Ponoćnom Vaskršnjom liturgijom završavaju se dani žalosti i počinje najveći hrišćanski praznik Vaskrs.

Narodni običaji na Veliku subotu

Dan uči Vaskrsa je rezervisan za završavanje poslova nužnih za doček velikog praznika: spremanje hrane i dekorisanje doma, a u nekim delovima Srbije i za farbanje jaja, dok se u većem delu zemlje to radi na Veliki četvrtak i Veliki petak.

U Homolju se mesi vaskršnjak, kolač sa bosiljkom, a u delu Banata kolačići koji se nose na groblje.

Postoji narodno verovanje da na Veliku subotu mora da uradi neko dobro ili milosrdno delo kako bi nekome krenulo nabolje u životu.

Kao i kod svakog hrišćanskog praznika, postoji i nekoliko zabrana, a ovo su najpoznatije:

Ne bi trebalo da se veselite, već da dan provedete u tišini, molitvama, uz posnu hranu.

Ne budite lenji, već poranite i završite poslove koji se tiču dočeka i proslave velikog praznika.

Ne dozvolite da vam kuća bude prljava, danas je očistite.

Nemojte ništa da šijete, krpite i radite bilo kakve ručne radove.

Danas ne radite ništa u bašti ili polju jer prema verovanjima danas to ne treba raditi Šta bi pravoslavni vernici trebalo da rade na Veliku subotu

Duhovnici tvrde da jaja ne treba farbati na Veliki petak