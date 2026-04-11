Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Veliku subotu, drugi dan hrišćanske žalosti, budući da ga je Isus Hristos proveo u Hadu, da propoveda Jevanđelje mrtvima, starozavetnim dušama.

To je poslednji dan nedelje stradanja i smrti, pa vernici ovaj dan provode u tišini, molitvi i celivajući plaštanicu na Hristovom grobu. Ponoćnom Vaskršnjom liturgijom završavaju se dani žalosti i počinje najveći hrišćanski praznik Vaskrs.

Narodni običaji na Veliku subotu

Dan uči Vaskrsa je rezervisan za završavanje poslova nužnih za doček velikog praznika: spremanje hrane i dekorisanje doma, a u nekim delovima Srbije i za farbanje jaja, dok se u većem delu zemlje to radi na Veliki četvrtak i Veliki petak.

U Homolju se mesi vaskršnjak, kolač sa bosiljkom, a u delu Banata kolačići koji se nose na groblje.

Postoji narodno verovanje da na Veliku subotu mora da uradi neko dobro ili milosrdno delo kako bi nekome krenulo nabolje u životu.

Kandilo u crkvi
Kao i kod svakog hrišćanskog praznika, postoji i nekoliko zabrana, a ovo su najpoznatije:

  • Ne bi trebalo da se veselite, već da dan provedete u tišini, molitvama, uz posnu hranu.
  • Ne budite lenji, već poranite i završite poslove koji se tiču dočeka i proslave velikog praznika.
  • Ne dozvolite da vam kuća bude prljava, danas je očistite.
  • Nemojte ništa da šijete, krpite i radite bilo kakve ručne radove.
  • Danas ne radite ništa u bašti ili polju jer prema verovanjima danas to ne treba raditi

Šta bi pravoslavni vernici trebalo da rade na Veliku subotu

crvena jaja za uskrs
  • Dan bi trebalo provesti u tišini, molitvama, uz posnu hranu.
  • Trebalo bi poraniti i završiti sve poslove neophodne za doček i proslavu velikog praznika.
  • Očistite kuću, takođe rano ujutru.
  • Nemojte ništa da šijete, krpite i slično, a veruje se da tog dana ne treba ništa raditi u bašti ili polju.
  • Umesite kolače koje ćete jesti za Uskrs.
  • Ukoliko niste već ofarbali jaja, to možete da uradite danas, a u nekim delovima Srbije Velika subota je dan kada se jaja farbaju isključivo u crvenu boju.
  • Uveče se jede samo hleb i pije samo voda.
  • Učinite neko dobro delo, jer se veruje da će vam u tom slučaju naredna godina biti uspešnija.
