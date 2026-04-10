Slušaj vest

Danas je počela puna primena EES sistema (Entry/Exit System) na granicama Evropske unije, što znači da svi putnici iz zemalja van EU, uključujući Srbiju, prolaze kroz novu proceduru registracije pri ulasku i izlasku iz Šengen zone. Sistem podrazumeva digitalno evidentiranje svakog prelaska granice, kao i uzimanje biometrijskih podataka – fotografije lica i otisaka prstiju.

Uvođenje ovog sistema već se odražava na protok putnika, jer nova procedura usporava kontrolu na spoljnim granicama EU. Iako se radi o postepenoj implementaciji, na pojedinim prelazima već se formiraju kolone, posebno u pravcu izlaska iz Srbije ka zemljama Evropske unije.

Srbija – Mađarska

Granični prelazi sa Mađarskom

Na prelazu Đala i Horgoš nema zadržavanja ni na ulazu ni na izlazu.

Na prelazu Kelebija, na ulazu nema čekanja, dok se na izlazu formiraju kolone i zadržavanja su do 30 minuta.

Srbija – Hrvatska

Granični prelazi sa Hrvatskom

Na prelazu Batrovci na ulazu zadržavanja su do 10 minuta, dok su na izlazu iz Srbije formirane duže kolone sa čekanjem i do sat vremena.

Lančani sudar na Batrovcima

Zbog lančanog sudara u kojem je učestvovalo pet vozila domaćih i stranih registarskih oznaka došlo je do formiranja gužvi na graničnom prelazu Batrovci. Usled nezgode u kojoj je, prema prvim informacijama pričinjena samo materijalna šteta, došlo je do zastoja u jednoj saobraćajnoj traci, pa se vozila naizmenično preusmeravaju, što je dovelo do čekanja dužeg od dva sata. Policija je na licu mesta i vrši uviđaj.

Na prelazu Šid u oba pravca zadržavanja su do 10 minuta.

Srbija – Rumunija

Granični prelaz Vatin


Na prelazu Vatin zadržavanja su u oba pravca do 10 minuta.

Srbija – Bugarska

Granični prelazi sa Bugarskom

Na prelazu Vrška Čuka nema zadržavanja ni u jednom smeru.

Na Gradini se na ulazu čeka do 10 minuta, dok je izlaz bez zadržavanja.

Srbija – Severna Makedonija

Na prelazu Preševo na izlazu iz Srbije zadržavanja su do 10 minuta, dok se na ulazu u zemlju beleže čekanja i do 30 minuta. Ovaj prelaz predstavlja važan tranzitni pravac za putnike između Grčke, Turske i centralne Evrope.

Kurir.rs

