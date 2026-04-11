Produženi vikend, uz činjenicu da je i ponedeljak, 13. april, zvanično neradni dan, dodatno je podstakao interesovanje za domaće turističke destinacije, dok se đaci u školske klupe vraćaju u sredu, 15. aprila.

Cene smeštaja, međutim, variraju u zavisnosti od lokacije i tipa objekta, ali i dalje ostaju relativno pristupačne u poređenju sa zimskom sezonom ili letnjim pikom.

Na najtraženijim planinama, poput Zlatibora i Kopaonika, cena noćenja u apartmanima kreće se od oko 4.000 dinara, što ove destinacije svrstava među skuplje izbore za praznični odmor.

Zlatibor Foto: RINA

Nešto povoljniji smeštaj, Kurir je pronašao na Zlataru, gde se noćenje može naći već od 3.000 dinara, dok su Divčibare među pristupačnijim planinskim centrima sa cenama od oko 2.500 dinara po noći. Sličan cenovni rang beleži i Vrnjačka Banja, koja tradicionalno privlači veliki broj gostiju tokom praznika.

Kada je reč o banjskom turizmu, Sokobanja nudi smeštaj od oko 3.000 dinara po noćenju, dok je Palić takođe u tom cenovnom okviru, sa cenama koje počinju od 3.000 dinara. Najpovoljnija opcija među navedenima jeste Sijarinska banja, gde se privatni smeštaj može pronaći već od 1.000 dinara po osobi po noćenju, što je čini atraktivnom za goste sa skromnijim budžetom.

Sijarinska banja je bogata prirodnim izvorima Foto: Screenshot, screenshot YT/jovanajovicofficial

Turistički radnici ističu da je interesovanje za domaće destinacije u porastu upravo zbog kombinacije praznika i raspusta, ali i zbog kraćih putovanja i pristupačnijih cena u odnosu na inostranstvo. Iako su pojedini kapaciteti već popunjeni, u većini mesta još uvek ima slobodnih apartmana, posebno u privatnom smeštaju.

Cene smeštaja na planinama i Paliću Zlatibor 4.000

Kopaonik 4.000

Zlatar 3.000

Divčibare 2.500 Cene po noćenju u banjama Palić od 3.000

Vrnjačka Banja 2.500

Sokobanja 3.000

Sijarinska banja od 1.000 dinara po osobi po noćenju u privatnom smeštaju