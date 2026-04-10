Pravoslavni vernici danas obeležavaju Veliki petak, dan koji se u crkvenom kalendaru smatra najtužnijim, jer se vernici sećaju raspeća Isusa Hrista. Za razliku od drugih praznika koji se slave uz radost i čestitanja, ovaj dan prolazi u strogom postu, molitvi i tišini.

U hramovima širom pravoslavnog sveta danas ne zvone crkvena zvona, a bogosluženja se odvijaju u atmosferi dostojanstvene tišine i sabranosti. Vernici se uzdržavaju od muzike, veselja i svakodnevnih uobičajenih aktivnosti, a u mnogim krajevima i narodne tradicije dodatno naglašavaju ozbiljnost dana - od nošenja tamne odeće do običaja da se izbegava buka, posebno dečja igra i graja.

Foto: bymandesigns / Alamy / Profimedia

O simbolici ovog dana govorio je teolog Nebojša Lazić, gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji. On je istakao da je Veliki petak, prema hrišćanskom shvatanju, trenutak kada je, kako kaže, "grešni čovek osudio Boga", naglašavajući dubinu hrišćanskog poimanja stradanja.

"Danas je najtužniji datum u istoriji čovečanstva. Na današnji dan je, kaže sveti Justin Ćelijski, ovaj dan tužniji od poslednjeg časa i od poslednjeg suda. Jer na poslednjem sudu Bog će suditi čoveku, a ovde je grešni čovek osudio Boga, razapeo je Boga, razapeo je Onoga koji nema greha na sebi, razapeo je Hrista za naše grehove. Jednostavno, čitava priroda je umukla, tišina je postala nešto što odzvanja vekovima"

Nebojša Lazić Foto: Kurir Televizija

"Živimo u vremenu inflacije čovečnosti!"

Lazić je poručio da se vernici kroz ovaj dan poistovećuju sa Hristovim stradanjem, ali i sa nadom u vaskrsenje, koje daje smisao patnji i životnim iskušenjima.

I zbog toga, u spomen na Veliki petak i raspeće Hristovo, da to ne bi bila samo istorijska kategorija, naš narod je znao da to dočara kroz običaje: da se ne pušta muzika, da se nosi crnina, a u istočnoj Srbiji deca se čak ne puštaju u dvorište da se ne bi čula graja. Ljudi žele da se poistovete sa Hristovim stradanjem, i jer onaj ko sa Hristom strada, sa njim i vaskrsava."

Nebojša Lazić Foto: Kurir Televizija

Govoreći o savremenom društvu, on je ocenio da današnji čovek sve više živi u potrošačkom i individualističkom okruženju, u kojem se gubi osećaj zajedništva i unutrašnje ispunjenosti.

"Savremeni čovek je skoncentrisan na sebe - kako da bude srećan, kako da prevaziđe bol. Savremeni čovek živi u potrošačkom društvu i pokušava da kupi i ljubav i pažnju, a toga je sve manje. Živimo u vremenu inflacije čovečnosti, a čovek je sve usamljeniji, ontološku prazninu koju često ispunjava pogrešnim stvarima. Hristos nas uči da bol i trpljenje imaju svoj smisao i da su neminovnost ljudskog života.Čovek koji ispuni svoju prazninu Bogom, životu daje smisao", poručio je Lazić, naglašavajući da se u hrišćanskom učenju smisao života pronalazi kroz veru u Hrista i nadu u vaskrsenje.

Veliki petak, iako obeležen tugom, u hrišćanskoj tradiciji istovremeno nosi i poruku nade, da se kroz stradanje dolazi do duhovnog preobražaja i radosti Vaskrsa, koji sledi nakon današnjeg dana tišine i molitve.

"ŽIVIMO U VREMENU INFLACIJE ČOVEČNOSTI! ISPUNJAVAMO SE POGREŠNIM STVARIMA" Teolog otkrio suštinu Velikog petka i Vaskrsa: Nekad su ljudi radili ovo, a danas... Izvor: Kurir televizija