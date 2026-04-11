U Srbiji danas ujutru ponegde slab prizemni mraz. U prvom delu dana pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Posle podne postepeno smanjenje oblačnosti, a slaba kratkotajna kiša se tek ponegde očekuje u brdsko - planinskim predelima. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od dva do sedam stepeni, a najviša od 14 do 17, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Zatim promenljivo oblačno i postepeno toplije, a samo se u nedelju još ponegde očekuje slab prizemni mraz. Najniža temperatura od dva do sedam stepeni, a najviša od 17 do 20.

Vreme naredne nedelje

Lepo vreme za Vaskrs Foto: Petar Aleksić

- U ponedeljak umereno do potpuno oblačno, u brdsko-planinskim krajevima ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, krajem dana na jugu Banata i u Podunavlju u pojačanju. Najniža temperatura od dva do devet stepeni, a najviša od 16 do 21 - navodi RHMZ.

Biometeorološka prognoza za subotu Biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Očekivane meteoropatske reakcije su reumatski i bolovi u mišićima.

RHMZ za utorak najavljuje takođe promenljivo oblačno vreme, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

- Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i jak istočni i jugoistočni, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od sedam do 11, a najviša od 14 do 19 stepeni.