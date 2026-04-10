OTKRIVAMO TRIK ZA SAVRŠENO ŠARENA USKRŠNJA JAJA: Trebaju vam samo dve boje i malo ulja!
Andrea Jovanović, reporterka Kurir televizije, otkrila je najbolje tehnike za farbanje jaja, iz perspektive jedne mlade devojke koja teži ka tome da sutra bude jedna dobra domaćica:
- Svi smo već dobro upoznati sa tradicionalnim načinima farbanja jaja, ali ukoliko ste već umorni od svih priprema koje ovaj praznik zahteva i želite na brz i kreativan način da unesete šarenilo i kreativnost u svoja uskršnja jaja, onda vam danas pokazujemo dva načina kako vaša jaja, umesto jednobojnih, ispadnu šarena.
- Nakon što skuvate jaja, prva metoda ubrzo bude i gotova, a za nju su nam potrebne samo boje koje smo već razmutili, dakle jedna crvena i jedna plava. Nakon što ih rastvorite, sve što vam je potrebno je jedna salveta i u salvetu ćemo staviti nefarbano, skuvano jaje. Nakon što ga postavite na salvetu, uzimamo kašiku i uzimamo malo boje razmućene u toploj vodi i sipamo malu količinu na salvetu. Nakon toga sipamo malo druge boje. Zatim zatvorite salvetu i sklonite je sa strane na par minuta, nakon čega će i jaje biti gotovo. Dok čekamo da se prvo jaje oboji, upotrebićemo i drugu metodu pri kojoj uzimamo jedno nefarbano jaje i prekrivamo ga sa malo ulja. Nakon toga, pošto je celo jaje prekriveno uljem, prvo ga stavljamo u šolju sa jednom bojom. Nakon par sekundi vadimo ga i stavljamo u šolju sa drugom bojom. Nakon toga dobijamo jedno šareno jaje. Koristeći samo dve boje, malo ulja i salvete, dobijate šarena jaja.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs