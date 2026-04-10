- Nakon što skuvate jaja, prva metoda ubrzo bude i gotova, a za nju su nam potrebne samo boje koje smo već razmutili, dakle jedna crvena i jedna plava. Nakon što ih rastvorite, sve što vam je potrebno je jedna salveta i u salvetu ćemo staviti nefarbano, skuvano jaje. Nakon što ga postavite na salvetu, uzimamo kašiku i uzimamo malo boje razmućene u toploj vodi i sipamo malu količinu na salvetu. Nakon toga sipamo malo druge boje. Zatim zatvorite salvetu i sklonite je sa strane na par minuta, nakon čega će i jaje biti gotovo. Dok čekamo da se prvo jaje oboji, upotrebićemo i drugu metodu pri kojoj uzimamo jedno nefarbano jaje i prekrivamo ga sa malo ulja. Nakon toga, pošto je celo jaje prekriveno uljem, prvo ga stavljamo u šolju sa jednom bojom. Nakon par sekundi vadimo ga i stavljamo u šolju sa drugom bojom. Nakon toga dobijamo jedno šareno jaje. Koristeći samo dve boje, malo ulja i salvete, dobijate šarena jaja.