Istaknuti jugoslovenski književnik August Cesarec je kao pripadnik Vojske Austro Ugarske služio vojni rok u okupiranom Kruševcu (od 25. 3. 1916. do 28. 9. 1918). Gotovo sve pesme koje je objavio u zbirci „Stihovi“ (1919) nastale su u Kruševcu. U njegovoj zaostavštini pronađeni su originalni rukopisi pesama sa datumima njihovog nastanka,a pisani sun a ekavici.

U Kruševcu su nastale i pripovetke „Pravednikova dvojaka mera“ i „Golgota osmorice“, zatim „Duh utrobe“ i roman „Bijeli lutalac“ (1917), atmosfera koju je doživeo prilikom odlaska iz Kruševca očigledno je prisutna u priči „Na poslednjim tračnicama“. Njegov odnos prema gradu, prema porobljenoj Srbiji evidentan je u pismima koja je slao sestri u Zagreb, ali je vidljiv iz pripovedaka sa motivima iz Kruševca gde se autor identifikuje sa glavnim junakom Ilijom Korenom: „Kao vojnik Ilija Koren pošao je u okupiranu Srbiju najviše po svojoj vlastitoj želji, da tu želju, u kojoj je tada još gledao naš Pijemont, proćuti, s njom se saživi i, uprkos odori koju je morao da nosi, bude prijateljski svjedok njenih iskušenja, njene Golgote“.

August Cesarec, književnik, publicista i revolucionar, rođen je u Zagrebu, 4. 12. 1893, a kao sin stolarskog radnika, člana Socijaldemokratske stranke, socijalistički je usmeren već kao srednjoškolac. Cesarec je uhapšen 1912. godine i optužen za učestvovanje u atentatu na kraljevskog poverenika Slavka Cuvaja. Osuđen je na pet pa na tri godine robije, koju je izdržavao u kaznionici Sremska Mitrovica. Godine 1914, nakon 21 meseca izdržane kazne, zbog oboljenja od tuberkuloze, pušten je uslovno s robije. Boravio je 1937. godine u Španiji, o čemu je pisao u knjizi „Španski susreti“.