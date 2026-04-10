U prazničnim danima samoća i nemaština najviše dolaze do izražaja, pa tada posebno dolaze u prvi plan i tople ljudske priče koje ne želimo da zaboravimo ni ovog puta. One kojima je pomoć najpotrebnija mladi humanitarci iz organizacije „Kolevka“ ne zaboravljaju tokom cele godine, pa su sproveli veliku akciju u Raškoj oblasti, gde su posetili brojna domaćinstva na padinama Golije i obradovali stara i nemoćna lica koja žive sama, daleko od civilizacije.

Danas su u emisiji „Puls Srbije“ na Kurir televiziji gosti bili humanitarci iz organizacije „Kolevka“, Mateja Ranković i Milutin Ružić.

Toplina koja stiže i do najudaljenijih domova

- Ja moram za početak da kažem da to nisu bili samo obronci Golije, već i teritorija čitavog Novog Pazara, odnosno celokupne opštine. Takođe moram da napomenem da to nisu bila samo stara lica i samačka domaćinstva, već mi je izuzetno drago da su to bila i višečlana domaćinstva u kojima imamo veliki broj dece. Drago mi je takođe da smo videli na terenu takvu situaciju da, iako žive u teškim okolnostima, ta sreća i toplina porodičnog doma nisu nestale - kaže Ružić.

Mladi koji menjaju društvo

Iako su veoma mladi, njihova organizacija postoji već sedam godina, a ideja za ovakve aktivnosti proistekla je iz želje da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.

- Tako je, 2019. smo osnovani sa primarnim ciljem da pomognemo socijalno ugroženim porodicama i domaćinstvima kojima je ta vrsta pomoći neophodna. Naravno, i sa ciljem homogenizacije omladinske strukture koja ima neosporan kvalitet i želju da u ovim turobnim vremenima pokaže da te porodice nisu same, da ćemo uvek biti tu za njih, da pružimo podršku, popijemo kafu i porazgovaramo o problemima sa kojima se svakodnevno susreću, na jedan kvalitetan način koji nas karakteriše svih ovih godina – kaže Ranković i dodaje:

- Težimo ka stvaranju jednog mnogo boljeg i kvalitetnijeg društva, tolerantnijeg i empatičnijeg, jer definitivno nam te empatije fali i mislim da u tome uspevamo kroz realizaciju naših projekata.

