Slušaj vest

Stajanje u pogrešnoj traci usled novih pravila više nije samo stvar loše procene, već ozbiljan prekršaj za koji se u susednoj zemlji izriču novčane kazne!

U okviru uvođenja novog evropskog EES sistema ulaska i izlaska, hrvatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova jasno je preciziralo ko sme, a ko ne sme da koristi određene saobraćajne trake na graničnim prelazima. Pravila važe za sva lica koja prelaze spoljne granice Hrvatske kao članice šengenskog prostora.

EU kolona nije za svakoga

Saobraćajne trake označene znakom "EU, EGP, CH" namenjene su isključivo:

državljanima Republike Hrvatske i ostalih država članica Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora (Island, Norveška i Lihtenštajn) i Švajcarske Konfederacije

državljanima trećih zemalja - članovima porodice koji uživaju pravo slobodnog kretanja u skladu sa pravom Unije (nosioci boravišnih kartica članova porodice)

državljanima trećih zemalja koji nisu nosioci boravišnih kartica članova porodice i podležu EES sistemu, a putuju u pratnji člana uže porodice koji je državljanin RH/EU/EGP/CH (npr. državljanin Srbije koji putuje u pratnji člana uže porodice koji je državljanin RH/EU)

Foto: Marko Karović

Korišćenje traka "Svi pasoši"

Traku označenu znakom "Svi pasoši" dužni su da koriste svi ostali državljani trećih zemalja, i to:

državljani trećih zemalja koji nemaju regulisan boravak u EU i podležu obavezi registracije u EES sistemu (trake

označene dodatnim oznakama EES)

državljani trećih zemalja koji ne podležu obavezi registracije u EES sistemu jer poseduju važeće boravišne dozvole ili

dugoročne vize koje su izdale države članice šengenskog prostora (npr. rade u državama članicama), za koje će se na

graničnim prelazima gde infrastruktura to dozvoljava, u vreme pojačanog saobraćaja, otvarati dodatna traka označena znakom "Svi pasoši". Na dodatne trake putnike će usmeravati policijski službenici

Na ovaj način policijski službenici aktivno upravljaju saobraćajem i omogućavaju brži prelazak granice, uz potpuno poštovanje bezbednosnih standarda i pravila nadzora spoljne granice, napomenuli su ranije iz hrvatskog MUP-a.

Kazne zbog pogrešne kolone

- Prema državljanima trećih zemalja koji koriste trake "EU, EGP, CH", a na to nemaju pravo, primeniće se prekršajne odredbe iz člana 12. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (nepostupanje po saobraćajnom znaku) - napominju oni.

Foto: Marko Karović

Kazne za ovaj prestup su precizno propisane: 60 evra za učesnika u saobraćaju koji se ne pridržava propisane trake

od 190 do 660 evra za odgovorno lice, kao i organe državne vlasti ili organ jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

od 660 do čak 1.990 evra za pravna lica ili preduzetnike koji postupaju suprotno pravilima

Drugim rečima, pogrešan izbor kolone može vas koštati i više od 200.000 dinara.

Kurir.rs/ Blic