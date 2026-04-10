SISTEM ZAKAZAO ILI TO TAKO TREBA? Kolaps na Batrovcima: U kilometarskim kolonama porodice sa decom čekaju SATIMA
Na graničnom prelazu Batrovci–Bajakovo trenutno vlada potpuni gotovo kolaps – formirana je nepregledna kolona vozila duža od dva kilometra, a brojni putnici, među kojima ima i dece i ljudi sa kućnim ljubimcima, primorani su da izlaze iz automobila zbog dugog čekanja i vrućine.
Prema rečima putnika, zadržavanja traju od sat i po do čak dva i po sata, a kao glavni razlog navode punu primenu EES sistema, koji je danas počeo da se primenjuje na granicama Evropske unije.
Deca koja se nalaze u koloni kažu da čekaju više od dva sata sa roditeljima, da su umorna i da im teško pada boravak u vozilima zbog visokih temperatura, pišu srpski mediji.
Putnici iz različitih zemalja suočavaju se sa istim problemom. Četvoročlana porodica iz Bugarske navodi da se vraća kući u EU i da već više od dva sata čeka na prelazu, uz nadu da će se sistem u budućnosti ubrzati. Građani Belgije ističu da nisu očekivali ovakva zadržavanja, da nemaju dovoljno hrane i vode i da ne razumeju zašto se najduže čeka upravo u međuprostoru između dve granice.
Ni domaći putnici nisu bolje prošli. Društvo iz Užica kaže da nije bilo upoznato sa novim pravilima, dok Ana iz Zrenjanina ističe da čeka oko dva sata i da su, pored novog sistema, dodatni problem napravili i zastoji u jednoj traci zbog ranijeg lančanog sudara. Dejan iz Beograda kaže da je krenuo još ujutru, ali da se zbog novih procedura sve dodatno usporilo i da je jedino rešenje – strpljenje.
Ipak, ima i onih koji su se pripremili za ovakvu situaciju. Jedna porodica iz Novog Sada navodi da su poneli hranu i vodu, očekujući višesatno čekanje zbog uvođenja EES sistema, pišu domaći mediji.
Podsetimo, EES (Entry/Exit System) je novi digitalni sistem Evropske unije koji beleži ulaske i izlaske državljana zemalja koje nisu članice EU. Umesto pečatiranja pasoša, sada se uzimaju biometrijski podaci – fotografije lica i otisci prstiju, što značajno usporava proces kontrole. S obzirom na početak pune primene sistema, očekuje se da će gužve na granicama potrajati i u narednim danima, posebno tokom vikenda i pojačanog saobraćaja. Jedino je pitanje da li su ovakve gužve na Batrovcima samo trenutni problem, ili je to postala nova realnost?
