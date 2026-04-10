Na graničnom prelazu Batrovci–Bajakovo trenutno vlada potpuni gotovo kolaps – formirana je nepregledna kolona vozila duža od dva kilometra, a brojni putnici, među kojima ima i dece i ljudi sa kućnim ljubimcima, primorani su da izlaze iz automobila zbog dugog čekanja i vrućine.

Prema rečima putnika, zadržavanja traju od sat i po do čak dva i po sata, a kao glavni razlog navode punu primenu EES sistema, koji je danas počeo da se primenjuje na granicama Evropske unije.

Deca koja se nalaze u koloni kažu da čekaju više od dva sata sa roditeljima, da su umorna i da im teško pada boravak u vozilima zbog visokih temperatura, pišu srpski mediji.

Putnici iz različitih zemalja suočavaju se sa istim problemom. Četvoročlana porodica iz Bugarske navodi da se vraća kući u EU i da već više od dva sata čeka na prelazu, uz nadu da će se sistem u budućnosti ubrzati. Građani Belgije ističu da nisu očekivali ovakva zadržavanja, da nemaju dovoljno hrane i vode i da ne razumeju zašto se najduže čeka upravo u međuprostoru između dve granice.

Gužva na Batrovcima Foto: MUP Srbija Printscreen

Ni domaći putnici nisu bolje prošli. Društvo iz Užica kaže da nije bilo upoznato sa novim pravilima, dok Ana iz Zrenjanina ističe da čeka oko dva sata i da su, pored novog sistema, dodatni problem napravili i zastoji u jednoj traci zbog ranijeg lančanog sudara. Dejan iz Beograda kaže da je krenuo još ujutru, ali da se zbog novih procedura sve dodatno usporilo i da je jedino rešenje – strpljenje.

Ipak, ima i onih koji su se pripremili za ovakvu situaciju. Jedna porodica iz Novog Sada navodi da su poneli hranu i vodu, očekujući višesatno čekanje zbog uvođenja EES sistema, pišu domaći mediji.

Podsetimo, EES (Entry/Exit System) je novi digitalni sistem Evropske unije koji beleži ulaske i izlaske državljana zemalja koje nisu članice EU. Umesto pečatiranja pasoša, sada se uzimaju biometrijski podaci – fotografije lica i otisci prstiju, što značajno usporava proces kontrole. S obzirom na početak pune primene sistema, očekuje se da će gužve na granicama potrajati i u narednim danima, posebno tokom vikenda i pojačanog saobraćaja. Jedino je pitanje da li su ovakve gužve na Batrovcima samo trenutni problem, ili je to postala nova realnost?