Patrijarh Porfirije za Vaskrs na KiM, stigao u Pećku Patrijaršiju: Predvodiće liturgiju uz veliki broj vernika (FOTO)
Njegova Svetost Patrijarh srpski Porfirije stigao je u Pećku patrijaršiju gde će proslaviti najveći hrišćanski praznik, Vaskrs, sa vernicima.
Patrijarh je u manastir Pećka Patrijaršija stigao na Veliki petak.
Planirano je da Njegova Svetost u drevnom sedištu srpskih patrijaraha služi večernje bdenije sa iznošenjem plaštanice na Veliki petak, dok će na sam praznik Vaskrsenja Gospodnjeg načalstvovati svetom arhijerejskom liturgijom.
Dolazak patrijarha Porfirija u Pećku patrijaršiju u danima Strasne sedmice i Vaskrsa predstavlja veliku duhovnu utehu i podršku pravoslavnim vernicima.
Očekuje se da će vaskršnjoj liturgiji u pećkoj svetinji prisustvovati veliki broj vernika iz različitih krajeva.
