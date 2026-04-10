Njegova Svetost Patrijarh srpski Porfirije stigao je u Pećku patrijaršiju gde će proslaviti najveći hrišćanski praznik, Vaskrs, sa vernicima.

Patrijarh je u manastir Pećka Patrijaršija stigao na Veliki petak.

Planirano je da Njegova Svetost u drevnom sedištu srpskih patrijaraha služi večernje bdenije sa iznošenjem plaštanice na Veliki petak, dok će na sam praznik Vaskrsenja Gospodnjeg načalstvovati svetom arhijerejskom liturgijom.

Dolazak patrijarha Porfirija u Pećku patrijaršiju u danima Strasne sedmice i Vaskrsa predstavlja veliku duhovnu utehu i podršku pravoslavnim vernicima.

Očekuje se da će vaskršnjoj liturgiji u pećkoj svetinji prisustvovati veliki broj vernika iz različitih krajeva.

Ne propustiteKulturaMinistar kulture Nikola Selaković uputio vaskršnju čestitku patrijarhu Porfiriju
Nikola Selaković
DruštvoVelika vest iz SPC! Patrijarh Porfirije otkrio: U Beograd stiže pojas Presvete Bogorodice – vernici će imati jedinstven blagoslov!
Screenshot 2025-03-16 132652.jpg
DruštvoPATRIJARH PORFIRIJE: Pojas Presvete Bogorodice biće na čelu Spasovdanske litije
patri.jpg
PolitikaHVALA GOSPODU ŠTO MI JE OMOGUĆIO DA OPET BUDEM S PORODICOM! Ministar Dačić se zahvalio patrijarhu Porfiriju i SPC: "Vratili su me među žive"!
2026-03-28 13_12_19-Instagram.jpg