Mir na Bliskom istoku decenijama unazad predstavlja kamen spoticanja za mnoge vašingtonske čelnike.

Svetska javnost iz sata u sat prati dešavanja u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana, koji bi sutra mogao postati prva domina sa efektom na ceo svet. Nekoliko sati deli nas od odluke da li će maglovito primirje dobiti svoj puni efekat u vidu deblokade Ormuskog moreuza ili će se sukob između Amerike i Irana nastaviti.

Sudeći po vestima koje stižu iz Teherana, Iran nije spreman na ustupke, dok će američka delegacija, na čelu sa potpredsednikom Džej Di Vensom, morati da pokaže diplomatske bravure. Njemu će se pridružiti specijalni izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof i Džared Kušner, zet predsednika Donalda Trampa, koji su učestvovali u tri runde indirektnih nuklearnih pregovora sa iranskim pregovaračima u Omanu, pre nego što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara.

Pregovori će se odvijati u senci nastavljenih krvavih sukoba na jugu Libana i neslaganja Izraela sa potpunim primirjem.

Zalivske zemlje, koje smatraju da su podnele najveću žrtvu tuđeg sukoba, u bliskoj budućnosti će redefinisati svoju spoljnu politiku prema dosadašnjim saveznicima.

Šta SAD donosi za pregovarački sto i da li će pokazati fleksibilnost u vidu tolerancije selektivnog prolaza brodova kroz Ormuz?

Šta će se dogoditi ukoliko Iran ne odstupi od svojih zahteva i nastavi sa naplatom transporta tankera?

U kom pravcu će se kretati spoljna i odbrambena politika zemalja Persijskog zaliva nakon američke intervencije?

Da li je ovo prilika za učvršćivanje ili raspad Abrahamovih sporazuma? Kako će UAE redefinisati svoju spoljnu politiku?

Gosti emisije: