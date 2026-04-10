Slušaj vest

Na parkingu pumpe u Malom Požarevcu žena je juče u 18.25 rodila bebu, potvrđeno je RTS-u u NIS-u.

U poslepodnevnim časovima u četvrtak žena je na "Gaspromovoj"pumpi donela bebu na svet.

Kako je RTS-u potvrđeno u NIS-u, i mama i beba su dobro, a ubrzo nakon porođaja na lice mesta je stigla i Hitna pomoć.

Kako je prenela Instagram stranica gradskaopstinasopot, u ovoj akciji učestvovali su doktorka Milica Stijović, medicinska sestra Aleksandra Đorđević Pavlović i vozač Dragan Savkić.

Još jedan novi stanovnik naše planete, a kome će se kao mesto rođenja voditi Mali Požarevac – jedan neobičan početak jedne velike životne priče, piše u objavi.

Pre tri godine na benzinskoj pumpi, na obilaznici od Surčina ka Dobanovcima takođe je rođena jedna beba.

Kurir.rs/RTS

