Slušaj vest

U duhu milosrđa i ljubavi, kroz zajedničko delovanje FK Crvena zvezda i Hrama Svetog Save, organizovana je poseta ispunjena toplinom, pažnjom i radošću.

Ugostili smo nezbrinutu decu iz Zvečanske, decu iz svratišta, korisnike Centra za porodični smeštaj i usvojenje Niš, štićenike Dečjeg doma „Rada Vranješ“ iz Banja Luke, kao i decu i lica ometena u razvoju iz doma „Dr Nikola Šumenković“ iz Petrovca na Mlavi.

Poseta je obuhvatila obilazak Hrama i njegove kripte gde su deca i njihovi vaspitači imali priliku da vide lepotu i veličanstvenost arhitekture, mozaika, slikarstva. Taj poseban doživljaj će, verujemo, dugo ostati u srcima svih prisutnih.

Foto: hramsvetogsave.rs

Kao blagoslov i uspomena na ovaj susret, na kraju su deci darovane knjige Jevanđelje za decu, da ih prate na putu odrastanja, vere i nade.

Jer upravo u ovakvim trenucima, kada smo jedni uz druge, otkrivamo pravu snagu zajedništva i ljubavi.