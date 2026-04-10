Direktor policije, general policije Dragan Vasiljević čestitao je Vaskrs patrijarhu srpskom Porfiriju i svim vernicima koji ovaj najveći hrišćanski praznik slave po Julijanskom kalendaru.

"Povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, upućujem vam iskrene čestitke, uz želju da ovaj sveti dan dočekate i provedete u miru, dobrom zdravlju, duhovnoj snazi i porodičnoj slozi.

Neka nas praznik Hristovog vaskrsenja podseti na neprolazne vrednosti vere, nade i ljubavi, ali i na značaj međusobnog razumevanja, solidarnosti i odgovornosti koje kao društvo zajedno gradimo. U vremenu izazova, upravo te vrednosti predstavljaju temelj naše stabilnosti, sigurnosti i zajedničke budućnosti.

U ime pripadnika policije i u svoje lično ime, želim vam srećan i blagosloven Vaskrs. Hristos vaskrse", navodi se u čestitki direktora policije Vasiljevića.

