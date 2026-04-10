Ministarka Stamenkovski objavila divnu fotografiju: Sa sinovima Strahinjom i Vukašinom šarala vaskršnja jaja - Uzbuđenje bilo veliko, pa su mnoga razbijena
- Praznici me uvek podsete na ono što je prošlo i na one kojih više nema. I vreme i ljudi žive kroz uspomene i nasleđe koje nosimo u sebi i prenosimo dalje. Vaskrs je u mom detinjstvu počinjao pričešćem u Ružici na Kalemegdanu. Kod kuće nas je čekala baka, sa već spremljenim ručkom. Pamtim te mirise i trudim se da ih oživim i u svom domu i da ih sutra pamte i naša deca - napisala je ministarka na Instagramu, i dodala:
- Strahinja i Vukašin su prošle godine bili suviše mali da bi mogli da zapamte slike, ali sigurna sam da su upamtili osećaj. Ove godine, Bogu hvala, zajedno smo šarali vaskršnja jaja. Uzbuđenje je bilo veliko, pa su mnogo razbijena.
Ona je svim građanima poželela da u miru i ljubavi dočekaju Vaskrs, zahvalni Gospodu na svemu što nam je dao.