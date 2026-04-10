- Praznici me uvek podsete na ono što je prošlo i na one kojih više nema. I vreme i ljudi žive kroz uspomene i nasleđe koje nosimo u sebi i prenosimo dalje. Vaskrs je u mom detinjstvu počinjao pričešćem u Ružici na Kalemegdanu. Kod kuće nas je čekala baka, sa već spremljenim ručkom. Pamtim te mirise i trudim se da ih oživim i u svom domu i da ih sutra pamte i naša deca - napisala je ministarka na Instagramu, i dodala:

- Strahinja i Vukašin su prošle godine bili suviše mali da bi mogli da zapamte slike, ali sigurna sam da su upamtili osećaj. Ove godine, Bogu hvala, zajedno smo šarali vaskršnja jaja. Uzbuđenje je bilo veliko, pa su mnogo razbijena.

Ona je svim građanima poželela da u miru i ljubavi dočekaju Vaskrs, zahvalni Gospodu na svemu što nam je dao.

Ne propustiteDruštvoMinistarka Đurđević Stamenkovski: Na današnji dan počela je Bitka za Košare i nema slučajnosti - baš na ovaj dan potpisali smo važan ugovor (video)
Screenshot 2026-04-09 222422.jpg
Društvo"Krenuli smo od Kuršumlije, a nastavljamo širom Srbije!" Ministarka Đurđević Stamenkovski: Mesečna naknada iznosiće 65.000 dinara plus uplatu poreza i doprinosa
Screenshot 2026-04-09 172114.jpg
DruštvoMinistarka Stamenkovski saopštila važne vesti: Za banjski oporavak vojnih invalida i porodica palih boraca izdvojeno 80 miliona, boravak produžen na 10 dana
0-02-05-42395652db9bada4a1578a9a7c3bf6693928f7495509dc6b8e85a3cf12f3f3c1_2c47354075bfad73.jpg
DruštvoMinistarka Đurđević Stamenkovski o rezultatima posete Kuršumliji: Od otvaranja igrališta za decu do promocije Zakona roditelj-negovatelj - veoma uspešan dan
0-02-05-c18ff5bee49b4d0083add7d800c88080abe118ccb7e2adb1bfe28139bcb9beec_7ccecfcfb34dd086.jpg