Prasak pravde i opomena da nikada ne smemo zaboraviti

- Vođeni željom porodice Jovović i molbom njegove ćerke Marije, pokrećemo proceduru da se posmrtni ostaci Blagoja Jovovića prebace iz Argentine u Srbiju, kako bi bio sahranjen u svojoj otadžbini, uz sve počasti.

Blagoje je u srpsku istoriju ušao ne kao atentator na Antu Pavelića, već kao čovek čiji je pucanj bio prasak pravde i opomena da nikada ne smemo zaboraviti zločine Pavelićeve NDH.

Na Veliki petak, dan raspeća Gospoda Isusa Hrista, sećamo se žrtve, stradanja i nepravde.