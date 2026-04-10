U većem delu Srbije je potpuno oblačno. Trenutne temperature kreću se od 11 do 15 stepeni, u Beogradu je 14 stepeni. Ranije tokom dana temperatura je u Srbiji dostigla i 16 stepeni. Podestimo, jutros je zabeležen i mraz, a temperatura se spustila i do -8 stepeni.

I do kraja dana očekuje se promenljivo oblačno i prohladno.

Pred sam kraj dana i tokom večeri, u severozapadnim, zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije, očekuje se jače naoblačenje sa kišom.

Ovaj oblačni i padavinski sistem tokom noći premeštaće se i preko ostalih predela Srbije, pa će u noći ka suboti i u subotu ujutro u većem delu Srbije padati kiša, a na višim planinama sneg.

Istovremeno, na severozapadu će padavine prestati, a u subotu tokom dana prestanak padavina očekuje se i u ostalim delovima Srbije.

Kada je reč o padavinama, ne očekuju se značajnije količine, niti će biti obilne.

Za razliku od jutrašnjeg vedrog jutra, subota jutro doneće oblačnost i padavine, što će sprečiti mraz, pa će jutarnje temperature u većini predela biti oko 5 stepeni.

U nedelju sunčanije i toplije, uz vreme više nalik prolećnom.

Ipak, jutro će biti hladno, u većini predela uz slab prizmeni mraz.

Tokom dana toplije, uz maksimalne tempetature od 15 do 20 stepeni, što su ujedno i prosečne temperature za ovo doba godine.