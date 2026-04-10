Slušaj vest

Za vreme kopanja magistranog gasovoda na lokalitetu Grmušina kosa arheolozi su pronašli vrednu urnu prepunu zlatnog nakita, što spada u veoma vredan i redak pronalazak na domaćim prostorima.

Ovaj nakit, sedam godina nakon iskopavanja, nakratko je bio izložen u Narodnom muzeju Srbije.

Arheolog Nenad Jončić je sa svojim timom 2019. došao je do neverovatnog otkrića prilikom zaštitnih radova koji su prethodili iskopavanju magistralnog gasovoda na teritoriji grada Pančeva i opština Kovin i Opovo.

"Zlatni nakit čine naušnice i karike lančića. Sve je jako tanko i lagano, a rađeno je iskucavanjem. Cela ostava ima 127 grama zlata", kaže Jončić.

Urna je pronađena u sloju u kom su se nalazili ostaci naselja iz 4. veka, ali su stručnjaci po obliku ustanovili da je znatno starija od toga.

Zanimljivo je da je njen sadržaj otkriven tek kad je posuda poslata na konzervaciju.

"Na rubu jedne peći se videla neka posudica koju smo polako uspeli da izvadimo da se ne ošteti. Kolege su odmah poslale to na konzervaciju, a mi nismo ni znali šta je u njoj", kaže arheološkinja Milena Rakovac Jončić.

Usledilo je opšte slavlje, ali neko vreme morali su da kriju svoje otkriće iz bezbednosnih razloga.

"Bilo je to ostvarenje dečačkih snova - ne samo za mene, nego celu ekipu", kaže Nenad Jončić, dok Milena dodaje: "Kad god pričamo sa nekim i kažemo: 'Studiramo arheologiju', ljudi pitaju: 'Jeste li našli ćup sa zlatom?' E, sad možemo da kažemo da jesmo!"

Nakit potiče iz 13. veka pre naše ere tačnije iz prelaza iz srednjeg u kasno bronzano doba. Najverovatnije je pripadao nekoj porodici, nosili su ga i žene i muškarci, jer su, po rečima arheologa, ljudi iz tog doba voleli da se kinđure.

"Po analizama koje smo radili, ono je sa Karpata. To je aluvijalno zlato, sakupljeno iz reka i to nas dovodi do one jako zanimljive priče o zlatnom runu i Argonautima. To je sve deo nakita koje je najverovatnije nosila jedna osoba i bez obzira što se zovu 'naušnice', to su ukrasi koji vise na odeći", kaže arheolog, dodajući da je verovatno reč o porodičnom nakitu, skupljenom na jednom mestu.

Nalaz je bio izložen u Narodnom muzeju Srbije za vreme promocije monografije "Zašitna arheološka istraživanja južnog Banata". Tako saznajemo da je osim zlata na lokalitetu Grmušina kosa pronađeno nekoliko stambenih objekata, dosta grnčarije, metala, ali i nekoliko grobova i skeleta.

Naučna istraživanja se nastavljaju, a zlato će jednog dana, svi se nadaju, biti deo stalne postavke Narodnog ili nekog drugog muzeja u Srbiji.