Putnici koji do sada nisu prošli novi EES sistem, ali i oni koji su zbog njega već satima stajali na granici, prilično strahuju od svakog narednog putovanja. Umesto najavljenog ubrzanja procedura, ovaj sistem doneo je neočekivani haos, zastoje i duge kolone. Iskustva putnika pokazuju i da je pri ponovnom prelasku granice zavladala još veća konfuzija, zbog čega detaljno rešavamo ključne nedoumice kako bismo vas pripremili za ono što vas zaista čeka na granici.

Ono što je najvažnije da putnici znaju jeste da se svi moraju da napuste vozilo prilikom procedure, ali i da EES sistem prolaze svaki put na granici.

1. Svaki put se izlazi iz vozila

Mnogi putnici očekivali su da će iz svojih vozila morati da izlaze samo prilikom registracije u EES sistem, međutim situacija je potpuno drugačija.

Izlazak iz automobila obavezan je svakog puta, a ne samo kada se sistem prolazi po prvi put. Isto tako - svaki put se predaje pasoš, svaki put će carinici ili da vam skeniraju lice, ili će uzeti otisak prsta ili uraditi obe procedure, jer nakon registracije, kada se stvara EES dosije putnika, sledi verifikacija.

2. Registracija i verifikacija

Bez obzira na to da li je u pitanju ulazak ili izlazak iz zemalja Šengena, svaku osobu koja do sada nije registrovana i nema svoj EES dosije, čeka proces registracije na ulazu ili izlazu iz zemlje.

Proces registracije podrazumeva: predaju pasoša

skeniranje lica

otisak četiri prsta desne ruke

graničnu kontrolu, u smislu da se iz pasoša uzimaju lični podaci

Takođe, carinik može da vam se obrati s pitanjem gde putujete, koliko ostajete, nakon toga se nastavlja put.

Svaki sledeći put kada je EES sistem u funkciji, putniku se radi verifikacija, koja, u zavisnosti od graničnog prelaza, može da podrazumeva i ceo proces registracije, u smislu da opet skeniraju lice i uzimaju otiske prstiju, ili mogu samo da uzimaju otiske prstiju ili samo skeniraju lice.

Registracija znači da ste napravili dosije, a verifikacija da potvrđujete da je to vaš dosije, ovaj proces, plastično rečeno, sličan je i kreiranju naloga na društvenim mrežama.

3. Ukoliko ste se registrovali, a gužva je, svakako ćete čekati

Ono što bi svi putnici trebalo da znaju jeste da ukoliko se nađu u koloni, a već su se registrovali u EES sistem, moraće da čekaju, zbog verifikacije koja takođe zahteva izlazak iz vozila, predaju putne isprave i na kraju uzimanje jednog od dva ili oba biometrijska podatka.

U zavisnosti od graničnog prelaza postoje 3 načina verifikacije:

pasoš - otisak

pasoš - skeniranje lica

pasoš - skeniranje lica - otisak

4. Šta ako pređete granicu, a niste se registrovali u EES sistem

Bez obzira na to da li je osoba ušla sa EES sistemom ili bez njega u zemlju EU, ista situacija je i na ulazu i na izlazu.

Na primer, ako putujete u Budimpeštu i pređete granicu kad ne radi novi sistem, a niste se još registrovali, to vas čeka kad se vraćate u Srbiju. I svaki sledeći put, bilo da je ulazak ili izlazak iz zemlje, putnik se verifikuje.

5. Kako izgleda izlazak iz EU

Ukoliko ste se prilikom ulaska u EU registrovali, čeka vas proces verifikacije, koji isto može da potraje.

- Kada priđete mađarskom prelazu, redar vas odvoji da idete u kontejner za "prethodno registrovanje putnika". Kada smo rekli da smo već registrovani pri ulasku u Mađarsku, rekli su da nema veze i da moramo opet. U kontejneru vas slikaju, zatim opet uzimaju otiske 4 prsta desne ruke, i to na prenosnom aparatu tako da se uzima otisak jednog po jednog prsta, što traje 4 puta duže nego pri ulasku. Kada smo pitali zašto opet kada smo to prošli, rekli su da moraju da uzmu novu sliku svaki dan, a kada smo pitali zašto opet otisci, rekli su da ne znaju i da su im tako rekli. Dakle nije istina da je pri svakom sledećem prelasku granice procedura kraća, čak je duža. Nakon toga idete na regularnu granicu gde vam drže pasoše (iako su prethodno pregledali kad je davana biometrija) i to traje znatno duže po automobilu nego prijava prvi put.

Ako ste niste registrovali prilikom ulaska u EU, onda vas čeka registracija.

6. Pasoš predajete uvek, ali uz dodatne procedure

S obzirom na to da se mnogo govorilo o tome da će pečatiranje pasoša otići u zaborav, mnogi su pogrešno shvatili da će isto važiti i za putne isprave - međutim, to nije slučaj.

Pasoši će se, kao i do sada, predavati svakog puta graničnoj policiji, s tim što će pored toga putnici prolaziti kroz dodatne procedure - skeniranje lica i ostavljanje otisaka prstiju desne ruke.

Pečatiranje pasoša trebalo bi da prestane 10. aprila, kada se uvodi 24 časovni režim rada EES sistema.

7. Deca i EES sistem

Decu stariju od 12 godina roditelji pre putovanja treba da pripreme na to da će morati da daju otisak prsta i da budu fotografisani.

Najbolje je da imate odraslu osobu pored službenika koja će pomoći detetu da stavi ruku na skener.

Deca do 12 godina samo predaju pasoš i skeniraju lice, i moraju da izađu iz vozila bez obzira na starosnu dob.

8. Najveće gužva ako idete autobusom

Mnogi turisti koji su na putovanja krenuli autobusom gorko su zažalili, jer su čekali više sati kako bi prešli granicu, upravo zbog EES sistema. Poslednji takav slučaj pogodio je upravo Beograđanku koja je početkom decembra išla na advent u Budimpeštu, a skoro pola putovanja provela na granici.

Zbog novog sistema, kao što je i najavljivano, vreme čekanja znatno se produžilo, a pogotovo za autobuse i organizovane grupe, međutim takav scenario neće zaobići ni praznične dane.

- Očekivano je da će i tokom praznika biti velikih gužvi. Turističke agencije već pomeraju termine polazaka kako putnici ne bi gubili vreme od programa i kako bi se bar delimično izbegla višesatna čekanja - kazao je Seničić.

9. EES i ETIAS

Ranije se čulo za ETIAS, pa čak i da će "pomoći" da se u neka buduća vremena gužve koje bi EES prouzrokovao smanje. Taj sistem zbunio je i neke naše turističke radnike, ali važno je znati da to nije isto što i EES.

To znači da u konkretnom slučaju EES sistema ETIAS neće, niti može da olakša bilo šta.

EES je sistem koji beleži ulazak i izlazak iz evropskih država koje su članice Šengena, dok je ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) elektronska dozvola za ulazak, poput američkog ESTA.

Dok je EES potpuno besplatan, taksa za ETIAS biće 20 evra i naplaćivaće se kada taj sistem postane operativan, kako nadležni kažu, kasni kraj 2026. godine, ali se ni to sa sigurnošću ne može tvrditi.

Ta "ulaznica" važiće do tri godine ili do isteka pasoša, ako je termin njegovog isteka tri ili manje godina u odnosu na datum dobijanja ETIAS-a.

Važna napomena! ETIAS nije viza, već dodatna sigurnosna provera. Takođe, prijava za njega popunjavaće se onlajn pre putovanja, a registracija za EES se radi direktno na granici, besplatno i samo jednom, a svaki naredni put verifikacija.

EES i ETIAS nisu zamena za vizni režim Srbije sa EU, građani i dalje mogu da putuju bez vize i da ostaju u Evropskoj uniji do 90 dana. Dakle i kada startuje ETIAS, u zemlje EU ulazićemo po novom, EES sistemu.

10. EES i aerodrom

EES sistem se primenjuje i na aerodromima, gde su postavljeni tzv. EES kiosci u kojima se putnici registruju.