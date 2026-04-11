Kada je krajem decembra 2025. godine u velikom požaru izgoreo poznati restoran "Promenada" u Sremskoj Mitrovici, malo ko je verovao da će se ova priča završiti drugačije nego zatvorenim vratima i još jednim lokalom manje u gradu. Ipak, vlasnica Draženka Otović (65), iako već u penziji, nije sebi dala luksuz da razmišlja o odustajanju.

- Bez ijednog razmišljanja sam rekla da nastavljam dalje. Nisam ni jednog trenutka pomislila da neću više raditi - kaže ona, prisećajući se dana kada je ostala bez svega što je godinama gradila.

Požar u restoranu "Promenada"

Požar je uništio enterijer, inventar i kompletnu opremu restorana "Promenada", a vatra se proširila i na deo kuće vlasnika objekta, čime je šteta postala još veća i komplikovanija. Kako lokal nije bio osiguran, obnova je značila samo jedno – novi početak uz kredite, dugove i veliku neizvesnost. U trenucima kada bi većina stala, njoj su svi govorili isto – da odustane.

- Dražo, zašto? Šta će ti to, odmaraj, zaslužila si - ponavljali su joj prijatelji i poznanici, ali ona nije želela da čuje za takav kraj.

Ubrzo nakon požara u Sremskoj Mitrovici, dogodilo se nešto što nije mogla da predvidi – grad je stao uz nju. Telefon nije prestajao da zvoni, ljudi su dolazili, nudili pomoć i donosili ono što su mogli.

- Neđa Jonex je poneo na svojim leđima sve što mi treba - kaže Draženka Otović, dodajući da su među prvima pomogli i Šarići, Gačići, Toledo – giros, čiji je vlasnik već 31. decembra, dan nakon požara, doneo novac, kao i Đoka, Rade, Matijević, Tiki West i mnogi drugi. Neki su pomagali finansijski, neki robom, a mnogi su učestvovali u obnovi radeći potpuno besplatno.

- Zapisujem svaku pomoć, jednom ću se odužiti… ne mogu sve ni da nabrojim, evo i sada plačem kada se setim koliko su ljudi bili dobri - kaže ona, ne krijući emocije.

Posebno joj je, kako kaže, ostala urezana jedna poruka koju je dobila uz novac. Na papiru, rukom ispisano, stajalo je: "Draga naša Dražo, nesreća ne bira kad će da se dogodi i kome, ali zato se prijatelji biraju… želimo ti da što pre staneš na noge…", potpisana od ekipe "Petak u 12".

- To ne može da se opiše, to te podigne - kaže.

Dok se restoran u Sremskoj Mitrovici obnavljao, ni gosti nisu odustajali. Kako kaže, mnogi su je zvali i pitali kada će ponovo raditi, a pojedini su čak pomerili svoja slavlja kako bi ih organizovali upravo u restoranu "Promenada" kada ponovo počne da radi.

- Ljudi su čekali - kaže kratko, ali dovoljno da se razume šta taj restoran znači.

Obnova restorana "Promenada"

Danas, nekoliko meseci kasnije, "Promenada" ponovo otvara vrata u Sremskoj Mitrovici. Iako su pred njom i dalje krediti, dugovi i sudski postupci, Draženka Otović ne planira da stane. Sa 65 godina, posle svega što je prošla, odlučila je da krene ispočetka – jer, kako sama kaže, drugačije ne zna.

Sledeće subote, Sremska Mitrovica neće dobiti samo obnovljen restoran, već i priču o upornosti, podršci i ljudima koji nisu dozvolili da jedno mesto – i jedna žena – nestanu.