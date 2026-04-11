Slušaj vest

Pravoslavci i katolici ne slave Uskrs svake godine istog dana, iako se povremeno dešava da se datumi poklope. Takav slučaj bio je prethodne godine, kada je ceo hrišćanski svet ovaj veliki praznik obeležio istovremeno.

Uskrs je najvažniji hrišćanski praznik i spada u takozvane "pokretne" praznike, što znači da nema fiksan datum u kalendaru. Uvek se slavi u nedelju, ali se tačan dan određuje prema posebnom crkvenom pravilu – pada u prvu nedelju nakon prvog punog Meseca posle prolećne ravnodnevice. Iza ove formule kriju se složeni proračuni, istorijski uticaji i kombinacija solarnog i lunarnog kalendara.

Razlike u obeležavanju Uskrsa između katolika i pravoslavaca nastale su nakon reforme kalendara u 16. veku, kada je uveden gregorijanski kalendar. Katolička crkva ga je prihvatila, dok pravoslavne crkve i dalje koriste julijanski kalendar, zbog čega danas postoji razlika od 13 dana u računanju vremena.

Dodatno, pravoslavni Uskrs se određuje i u odnosu na jevrejski praznik Pashu, pa nikada ne može biti pre njega, što dodatno utiče na razliku u datumima. Upravo zbog svih ovih pravila, Uskrs može pasti u širokom vremenskom rasponu, od kraja marta do početka maja, a poklapanje datuma, poput onog iz prethodne godine, ostaje relativno retka pojava.

Foto: Aleksandar Tomic / Alamy / Profimedia

Evo kada će se opet poklopiti Vaskrs

Ne postoji precizna dinamika kada pričamo o "poklapanjima" datuma Vaskrsa kod pravoslavaca i katolika. Ipak, ako pogledate datume kada su obe konfesije slavile ovaj praznik na isti dan, može se videti da se to obično dešava na tri godine. Ali se, recimo, poslednji put ovaj datum "poklopio" 2017. godine.