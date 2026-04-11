U vrtiću "Dečja radost", koji pripada Predškolskoj ustanovi "Naše dete" u Vranju, mališani svih 12 grupa, od najmlađe jaslene, zajedno sa svojim vaspitačima i roditeljima, pokazali su humanost na delu uoči uskršnjih praznika.

Sredstva prikupljena na bazaru od prodaje uskršnjih dekoracija koje su sami izradili uplaćena su za lečenje sugrađanina, mladića Mladena Mitića koji se nalazi na terapiji.

- Organizovali smo taj uskršnji bazar humanitarnog karaktera. Sredstva prikupljena na bazaru od prodaje uskršnjih dekoracija uplaćena su za lečenje sugrađanina, mladića Mladena Mitića. Došli smo na ideju da to bude humanitarnog karaktera. Sazvali smo sastanak sa Savetom roditelja iz svih grupa u vrtiću, rekli im šta mislimo i oni su se složili sa tim. Ono što je bilo u prodaji spremali su vaspitači, deca i roditelji. Organizovale su koleginice radionice, učestvovali su i roditelji sa decom i vaspitačima - navode vaspitači i medicinske sestre-vaspitači iz pomenutog vrtića.

Humanitarni bazar u vrtiću "Dečja radost" Foto: Vrtić Dečja radost

U ovoj humanitarnoj akciji sa decom i roditeljima učestvovao je ceo kolektiv vrtića.

- Pravili smo uskršnje dekoracije, vetrenjače, jaja od stiropora, ukrašavana cepkanim papirom, a najmlađi iz jaslene grupe su ih dodatno ukrašavali. Izloženi su i crteži koje su naslikala deca. Imali smo za osveženje bozu i limunadu. Za 20 minuta je skoro sve rasprodato. Roditelji su, dolazeći po svoju decu, obilazili štandove koji su postavljeni u krugu vrtića i kupovali ono što su deca uradila - navode iz vrtića.

Ističu da su bazar obišle bake i deke, rođaci mališana i komšije vrtića, te da je interesovanje bilo veliko. Kako Kurir saznaje, prikupljeno je 78.000 dinara i uplaćeno za lečenje obolelog mladića.

Ovo nije prva humanitarna akcija vrtića "Dečja radost". Do sada je na nivou grupa organizovana humanitarna pomoć.

- Prezadovoljni smo uskršnjim bazarom humanitarnog karaktera. Deca su puna utisaka, pitaju: "Hoće li taj čika sad da ozdravi kad smo mu mi pomogli?" Baš je to emotivno. Toliko su bili ponosni. Deca su bila presrećna, roditelji zadovoljni i srećni, mi još srećniji - ističu iz vrtića.

Kažu da su sa decom pričali o humanosti, jer humanost je na delu.