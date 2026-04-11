Dolazak Vaskrsa, najvećeg hrišćanskog praznika, širom Srbije donosi posebnu atmosferu, a mnogi građani upravo ove dane provode u miru i lepoti seoskih sredina, vraćajući se tradiciji i pravim vrednostima.

Jedan od onih koji na poseban način neguje takav stil života jeste mladić Luka Crepuljarević, koji je pre nekoliko godina odlučio da gradski život zameni tišinom prirode i preseli se iz Zlatibor u selo Semegnjevo, na dedovinu.

Na Veliki petak, najtužniji dan u hrišćanstvu kada je razapet Isus Hrist, Luka je svojim pratiocima na Instagramu pokazao kako se na tradicionalan način farbaju vaskršnja jaja u lukovini. Po običaju, prvo se farba crveno jaje kao simbol Hristove krvi, koje se čuva u domu kao čuvarkuća, dok mnoge domaćice koriste i prirodne metode poput lukovine za ostala jaja.

Ovaj mladi gorštak podelio je kako jaja stavlja u čarapu i krasi ih biljkama kako su to radile i naše bake.

Inače, Luka već duže vreme privlači pažnju javnosti jer kroz društvene mreže promoviše život na selu, domaću hranu i prirodu. Nakon završenog fakulteta, odlučio je da ostane na svom imanju, gde se bavi uzgojem krava, ovaca i živine, a svakodnevicu rado deli sa pratiocima.

Njegove poslednje objave, na kojima se vidi kako u štali hrani stoku i brine o domaćinstvu, izazvale su lavinu pozitivnih komentara.

Za njega samo pohvale

- Bravo, domaćine! Neka omladina vidi i nauči - samo je jedan od mnogih komentara podrške upućenih ovom vrednom mladiću koji pokazuje da se uspeh može graditi i daleko od gradske vreve.

Podsetimo, Luka je jednom prilikom ispričao za Kurir da je za njega najveća sreća bila kada je upisao fakultet 2021. godine i kada je počeo renoviranje dedovine.

- Veće sreće za mene tada nije moglo da bude, to su bili prvi koraci, a posle toga sam sam nastavljao da uređujem što radim i dan danas - kazao nam je mladi domaćin, koji inače ima i kuću na Zlatiboru.

Kako živi na selu

Luka na imanju ima krave, ovce, svinje....

- Lepo zarađujem, radim honorarne poslove, čitam struju, pomažem ljudima u selu koji me pozovu, tu sam ako treba da se oteli krava... Prodajem sir i kajmak i od svega toga lepo živim. Novac mi nikada nije bio bitan, ne gledam na to. Imam za sebe, za porodicu, imanje, izlaske. Na selu stvarno može lepo da se živi i ja bih ovakav život preporučio svima, ali treba to voleti od srca. Sećam se kao juče da je bilo, moj tata koji je mlad preminuo, stavio bi me u kola još kao malog i vodio kod babe u Semegnjevo.

- Odlazio bih gore sav radostan, srećan, kad bi mi pomenuo odlazak srce bi mi iskočilo iz grudi od sreće. Moja baka je bila simbol srpske domaćice i ostala mi je u najlepšem sećanju. Zanimljivo je to da ona nije bila biološka majka mog oca, već maćeha. Moja prava baka je preminula kad je tata imao nešto više od godinu dana, ali je maćehu voleo kao majku, a tako i sam je i ja voleo i poštovao - ispričao je Luka i dodao: