U Beogradu je registrovano oko 1.400 klizišta. U Velikom Mokrom Lugu ponovo se aktiviralo klizište i oštetilo mostić u Dolinskoj ulici. Kako da jednim klikom u digitalnom katastru klizišta otkrijete da li je zemljište na kome hoćete da gradite kuću ili kupujete stan u rizičnoj zoni: crvenom bojom označena su aktivna klizišta i zone u kojima ne bi trebalo graditi, plavom reaktivirana klizišta, a žutom potencijalno nestabilne zone.

Već smo i zaboravili koliko je kiše palo proteklih dana, međutim, u nekim delovima Beograda i dalje se osećaju posledice. Mi smo zaboravili, ali zemlja nije. Natopila se vodom i ponovo su proradila pojedina klizišta.

Digitalna mapa klizišta, koja je sada javno dostupna, velika je pomoć svima koji planiraju da grade ili kupe kuću.



Mostić u Dolinskoj ulici u Velikom Mokrom Lugu, koji je prošle godine rekonstruisan, ponovo je oštećen. Posle devet meseci, ponovo se aktiviralo klizište. Ekipa Geološkog zavoda Srbije izašla je na teren.

- Na terenu smo konstatovali da je došlo do reaktivacije krizišta, usled velikih količina padavina koje su se desile na tom prostoru. Ono što se iz priloženih fotografija, koje su kolege napravile, vidimo da imamo ponovo oštećenje na saobraćajnim površinama, na mostu. U okviru potoka došlo je do obrušavanja, uskoro će doći do ugrožavanja, funkcionisanja vodotokova. Geološki zavod će uputiti hitno upozorenje Gradu da što hitnije planira sredstva i ponovo izvrši sanaciju tog prostora - kaže Vesna Tahov, direktor Geološkog zavoda Srbije.

Klizište je registrovano pre 17 godina, a kada se pokrenulo prošlog jula pukla je konstrukcija mosta zbog čega tuda nisu mogli ni pešaci, ni vozači.



Radnici su ga tada rekonstruisali, ali klizište nije sanirano. Za to je potrebno i vremena i novca.

- Za ostali deo koji nije u vlasništvu Grada, to bi trebali da urade vlasnici tih katastrskih porcela na kojima se pojavilo klizište i zajedno sa Gradom da učestvuju u sanaciji toga - kaže Tahov.

Mapa klizišta u Beogradu Foto: Printscreen

Na teritoriji Grada Beograda registrovano je oko 1.400 klizišta, a na sajtu Geološkog zavoda Srbije građani sada mogu da provere da li se određeno zemljište nalazi u rizičnoj zoni. Potrebno je samo da se ukucaju adresu.

U digitalnom katastru crvenom bojom označena su aktivna klizišta i zone u kojima ne bi trebalo graditi, plavom reaktivirana klizišta, a žutom potencijalno nestabilne zone.