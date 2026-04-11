Slušaj vest

Sekretarijat za javni prevoz obavestio je javnost da od srede, 15. aprila 2026. godine, u Beogradu počinju pripremni radovi na izgradnji dela tunelske veze od ulice Karađorđeva do Dunavske padine – faza 1.

Radovi će se izvoditi u ulici Jovana Avakumovića, na deonici od Bulevara despota Stefana u dužini od 110 metara ka ulici Poenkareova, kao i na Bulevaru despota Stefana, na potezu od ulice Dragoslava Srejovića u dužini od 450 metara do ulice Kralja Dragutina. Tokom izvođenja radova predviđene su izmene u režimu saobraćaja i javnog prevoza.

Kako je navedeno, biće sprovedeno potpuno zatvaranje za saobraćaj ulice Jovana Avakumovića na pomenutoj deonici, dok će na Bulevaru despota Stefana biti zatvorena desna saobraćajna (žuta) traka od ulice Dragoslava Srejovića do ulice Kralja Dragutina, gledano u smeru ka centru grada. Preostala saobraćajna traka biće namenjena isključivo vozilima javnog prevoza.

Izmene će se odnositi i na linije gradskog prevoza

Linije 33 i 48, u smeru ka Kumodražu i Miljakovcu, od terminusa "Železnička stanica (Pančevački most)" saobraćaće ulicama Poenkareova do kružnog toka u zoni ukrštanja sa ulicom Jovana Avakumovića, gde će vršiti promenu smera kretanja, zatim Poenkareova ka Pančevačkom mostu, M-1.9 (veza između ulica Poenkareova i Bulevar despota Stefana), Bulevar despota Stefana, Mitropolita Petra i dalje redovnim trasama.

U suprotnom smeru, iste linije saobraćaće ulicama Bulevar despota Stefana, Cvijićeva i Poenkareova do terminusa „Železnička stanica (Pančevački most)“.

Linija 58, u smeru ka Železniku, od terminusa "Železnička stanica (Pančevački most)" saobraćaće ulicama Poenkareova, Cvijićeva i Bulevar despota Stefana, a zatim redovnom trasom. U smeru ka terminusu "Železnička stanica (Pančevački most)" linija će saobraćati svojom redovnom trasom.

Iz Sekretarijata za javni prevoz navode da će ove izmene važiti tokom trajanja navedene faze radova.