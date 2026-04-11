U narodnoj tradiciji na Balkanu, vreme na velike praznike poput Vaskrsa oduvek je imalo posebnu simboliku. Smatralo se da priroda na dan kada se slavi najveći hrišćanski praznik na svoj način "poručuje" kakva bi godina mogla da bude pred nama.

Pad snega na Vaskrs generalno je retka pojava, budući da sam praznik simbolizuje proleće, buđenje prirode i novi početak. Zbog toga se sneg često tumači kao znak naglih promena, produžene zime ili godine velikih trzavica u društvu, ali i čestim vremenskim oscilacijama.

U nekim narodnim tumačenjima, sneg na Vaskrs povezuje se i sa simbolikom "čišćenja" i početka iznova, dok drugi veruju da može da nagovesti sporiji ulazak u prolećnu sezonu, ali ne nužno i lošu godinu. Važno je naglasiti da ne postoji jedinstveno i opšte prihvaćeno verovanje, već se ono razlikuje od kraja do kraja.

Sa druge strane, kiša na Vaskrs u narodnim verovanjima češće ima negativniju simboliku. U pojedinim tumačenjima ona se povezuje sa promenljivom godinom, slabijim rodom ili periodom u kojem će vremenske prilike biti nestabilne, što je u agrarnom društvu imalo veliki značaj.

Ipak, postoje i blaža, simbolična tumačenja u kojima se kiša na veliki praznik posmatra kao "pranje" i duhovno čišćenje, odnosno kao znak obnove i novog početka. Upravo zato se i za kišu i za sneg na Vaskrs uglavnom vezuju različita i neujednačena narodna objašnjenja.

Bez obzira na verovanja, i sneg i kiša na Vaskrs ostaju pre svega retke vremenske pojave koje u narodu dodatno bude interesovanje, jer se prepliću priroda, tradicija i simbolika jednog od najvažnijih praznika. Sama vremenska prognoza za sutrašnji dan kaže da će biti uglavnom oblačno vreme, ujutru ponegde sa prizemnim mrazom, ali da će padavina biti samo ponegde i to na kratko.