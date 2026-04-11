Večeras nikako ne treba da zaspite pre ponoći! Evo šta kaže staro narodno verovanje za Vaskrs koje ne valja ignorisati
Staro narodno verovanje kaže da na Vaskrs ne treba zaspati pre ponoći, jer se smatra da će osoba koja to uradi tokom cele godine biti pospana, lenja i bez energije. Upravo zbog toga se u mnogim krajevima ovaj praznik dočekuje budno, uz molitvu, sveće i porodično okupljanje.
Prema istom verovanju, ujutru na Vaskrs valja ustati rano, a prvi obrok trebalo bi da bude vaskršnje jaje. Smatralo se da se na taj način obezbeđuje zdravlje i blagostanje tokom cele godine.
U narodu postoji i običaj jutarnjeg umivanja vodom u kojoj su potopljeni dren, bosiljak i crveno jaje. Decu je, prema verovanju, trebalo dotaći crvenim jajetom kako bi bila rumena, zdrava i vesela tokom cele godine.
Zanimljivo je da su se u nekim krajevima Srbije, posebno u južnom Banatu, Bačkoj i Sremu, po ulicama gde je prolazila litija palile vatre ili sveće u prozorima, kao znak dočeka praznika i posebne svečane atmosfere.
Slični običaji postojali su i u Rusiji, gde je postojao običaj da se oni koji zakasne na jutrenje poliju vodom ili čak simbolično bace u reku. Zbog rasprostranjenosti i ponekad preteranih oblika, ovaj običaj je u 17. veku morao biti i zvanično zabranjen od strane Sinoda Ruske crkve.
Upravo zbog svih ovih verovanja i običaja, Vaskrs se u narodu tradicionalno dočekivao budno, u posebnoj atmosferi, kao jedan od najvažnijih i najsvečanijih dana u godini, što on svakako i jeste.
