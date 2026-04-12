Jedna od takvih poruka stigla je i našoj čitateljki A. Đorđević, koja je svoje iskustvo podelila za Kurir.

- Poruka mi je stigla na Fejsbuku od nepoznate osobe koja tvrdi da radi u banci u Turskoj. Odmah mi je bilo sumnjivo, ali sam ostala zatečena količinom detalja koje su naveli - kaže ona.

U poruci koju je dobila, nepoznata osoba tvrdi sledeće:

Poruka

- Pokojni gospodin Allen Đorđević, državljanin vaše zemlje, koji se bavio zlatom ovde u Turskoj, imao je 2012. godine u mojoj banci oročeni depozit na 108 kalendarskih meseci u vrednosti od 22.500.000 američkih dolara. Datum dospeća ovog depozita bio je prošla godina. Nažalost, Alen je bio među žrtvama smrti u nedavnoj pandemiji koronavirusa ovde u Turskoj dok je bio na poslovnom putu. Uprava moje banke još uvek ne zna za njegovu smrt, ja sam znao za to jer sam bio njegov služebnik za račune. Nije spomenuo nikakvog najbližeg srodnika ili naslednika kada je račun otvoren, nije bio oženjen... - navodi se u poruci i dodaje:

- Pišem ti s prevodiocem. Tražila sam nekoga s ovim prezimenom Đorđević. Pa kad sam videla tvoj profil na Fejsbuku odlučila sam te dodati i napisati ti ovu poruku kako bismo videli kako bismo se najbolje međusobno mogli pomoći. Ja sam bankarska službenica u Istanbulu, u Turskoj u komercijalnoj bankarskoj kompaniji. Verujem da je božija volja da te sada upoznam. Sada tražim vašu saradnju kako bih vas predstavio kao najbližeg srodnika naslednika računa... Nisam pohlepna osoba pa predlažem da podelimo sredstva pola-pola...

Naša čitateljka kaže da je odmah prepoznala da se radi o tipičnoj "nasledstvo prevari", koja godinama kruži internetom u različitim verzijama.

Kako funkcioniše prevara?

Prevaranti nude ogromne sume novca kako bi privukli pažnju

Tvrde da nema naslednika i da baš vi možete "uskočiti"

Traže diskreciju i brz odgovor

Kasnije zahtevaju lične podatke ili uplatu troškova obrade Kako da se zaštitite? Nikada ne odgovarajte na ovakve poruke

Ne delite lične podatke (lična karta, broj računa, adresa)

Ne uplaćujte novac za takse, provizije ili obradu

Proverite profil pošiljaoca jer često biva lažan ili nov

Prijavite slučaj društvenoj mreži i obrišite poruku

- Delovalo je kao loš film, ali verujem da bi neko mogao da poveruje, pogotovo zbog novca koji se pominje - zaključuje naša sagovornica.