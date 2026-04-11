U gradu poznatom po strmim ulicama i oštroj zimi, gde i obična vožnja bicikla često predstavlja izazov, pažnju prolaznika sve češće privlači neobična slika – stariji gospodin koji lagano okreće pedale na trotočkašu, sigurno prolazeći kroz užičke ulice.

Na prvi pogled, možda ništa neobično. Ali već sledeći trenutak otkriva ono što ovu priču čini posebnom – bicikl na kojem vozi nije kupljen, već napravljen, i to sopstvenim rukama.

U pitanju je Božidar Mijović (73), penzionisani miner iz Užica, koji je nakon završetka radnog veka pronašao novi izazov – da konstruiše i napravi sopstveni bicikl na tri točka.

- Napravio sam tri ovakva bicikla. Ne mislim da ih prodajem, to je meni više radi hobija - kaže Božo skromno, kao da govori o nečemu sasvim običnom, a ništa u njegovoj priči zapravo nije obično.

Godine provedene radeći kao miner naučile su ga preciznosti, snalažljivosti i strpljenju. Upravo te osobine danas koristi u svom malom "majstorskom svetu", gde delovi starih bicikala dobijaju novu svrhu. Njegov trotočkaš nije proizvod fabrike, već rezultat pažljivo osmišljene kombinacije različitih komponenti.

- Točkovi su od bicikala sa velikim točkovima, a upravljač, volan ili gidon, kako ga ko zove, od "ponija". Ubacio sam i prenosnik brzina i produžio držač za pedale - objašnjava Božo.

Svaki deo ima svoju priču, a svaki spoj rezultat je iskustva i upornosti. Ono što drugima deluje kao otpad ili stari materijal, za njega je osnova za nešto novo.

Užice nije grad koji oprašta slabosti – naročito kada je reč o vožnji bicikla. Strme ulice i nagibi često obeshrabre i mlađe vozače. Ali ne i Božu. Njegov trotočkaš bez većih problema savladava i najteže deonice, što je i sam više puta dokazao.

- Najduže što sam išao je do Kostojevića kod Bajine Bašte, nešto malo više od 30 kilometara. Lako sam prešao put, čak i preko Kadinjače - kaže Božo.

Put koji mnogima predstavlja ozbiljan izazov, za njega je bio samo još jedna vožnja. Ipak, nije sve bez izazova. Njegov bicikl, zbog specifične konstrukcije, širi je od standardnog.

- Jedini problem su kamioni, pošto je moj bicikl malo širi - dodaje kroz osmeh.

Ali ni to ga ne zaustavlja. Naprotiv, izgleda da ga svaki novi izazov dodatno motiviše.

Ono što Božinu priču čini posebnom nije samo veština ili konstrukcija bicikla, već energija koju nosi. U vremenu kada mnogi penziju doživljavaju kao kraj aktivnog života, on pokazuje suprotno – da to može biti početak nečeg novog.

Zato oni koji ga poznaju kažu da njegov trotočkaš nije samo prevozno sredstvo. To je simbol upornosti, kreativnosti i želje da se ostane aktivan bez obzira na godine.