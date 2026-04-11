Tokom vaskršnjih praznika, kada se na putevima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja saobraćajna policija na području grada Čačka sprovodiće pojačanu kontrolu svih učesnika u saobraćaju.

Analize pokazuju da se tokom prazničnih dana beleži veći broj saobraćajnih nezgoda nego inače, a kao najčešći uzrok izdvaja se vožnja pod dejstvom alkohola.

- Zbog toga apelujemo na sve vozače i ostale učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol, kao i da poštuju saobraćajne propise, jer se na taj način štite sopstveni životi, ali i životi drugih učesnika u saobraćaju - rekla je Anđela Vasilijević, vođa smene dežurne službe u SPI Čačak.

Poseban fokus policijskih kontrola biće usmeren na prekršaje koji najčešće dovode do teških saobraćajnih nezgoda.

Anđela Vasilijević Foto: RINA

Kako je podsetila Vasilijević, saobraćajna policija će od 13. do 19. aprila sprovoditi akciju ROADPOL (Evropska mreža saobraćajnih policija), koja je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekoračenja brzine.

Ovog datuma kontrola 24 sata

U okviru ove akcije, 15. aprila biće realizovan i "Speed Marathon", tokom kojeg će brzina kretanja vozila biti merena neprekidno u trajanju od 24 časa.

- Apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, jer su neprilagođena i nedozvoljena brzina i dalje među najčešćim faktorima koji dovode do najtežih saobraćajnih nezgoda - istakla je Vasilijević.

Pripadnici saobraćajne policije biće raspoređeni na najopterećenijim putnim pravcima, gde će sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja. Takođe, tamo gde bude bilo potrebno, vršiće i regulaciju saobraćaja kako bi se putovanja tokom praznika odvijala što bezbednije.