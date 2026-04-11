Slušaj vest

Prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina Karađorđević upućuju čestitke povodom predstojećeg Vaskrsa patrijarhu srpskom Porfiriju, arhijerejima, sveštenstvu i monaštvu Srpske pravoslavne crkve i svim pravoslavnim vernicima širom sveta.

- Kako se približava najvažniji dan za svakog hrišćanina, najveći i najsvetiji od svih, sećamo se reči Gospoda našeg Isusa Hrista: "Ja sam vaskrsenje i život; koji veruje u mene ako i umre, živeće. I svaki koji živi i veruje u mene neće umreti doveka". Naš Spasitelj nam je dao najveći dar koji iko može primiti - večni život u Njegovoj ljubavi. Da bi taj dar predao nama, svojoj deci, da bi doneo spasenje svetu, On je podneo najveću žrtvu, prošao kroz patnju i stradanje na Golgoti, da bi vaskrsavši iz groba konačno pobedio smrt - navodi se u čestitki:

- "Ja sam svetlost svetu; ko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života". Ta svetlost i dalje sija nad nama i nastaviće da sija dok svet postoji. Iako živimo u nesavršenom svetu, punom patnje, stradanja i iskušenja, Njegova svetlost, svetlost vaskrsenja, daje nam nadu i snagu da postojimo. Ona greje naša srca, podržava nas i ohrabruje kada posustanemo, podiže nas kada padnemo, pokazujući nam koliko je jaka i beskonačna Božija ljubav prema svima nama.

Ali, mi takođe, ističu Karađorđevići, moramo biti dostojni ove ljubavi Njegovog blagoslova - da bi tako i bilo, mi moramo činiti onako kako nas je Sin Božji učio, biti milosrdni, praštati i biti dobri prema bližnjima.

- Kao pravi hrišćani, moramo otvoriti svoja srca i pronaći mesto u njima za svakog ko postoji na ovom svetu, pokušati da živimo život ostavljajući nasleđe sačinjeno od vrlina i dobrih dela. Jer, kao što nam je Hristos rekao: „ Tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima" - dodaje prestolonaslednik Aleksandar: