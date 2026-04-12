Milan prodaje kuću kod Zrenjanina za smešne pare: Plac od skoro 3.000 m², pomoćni objekat, a tek nameštaj FOTO
Sve veće interesovanje građana za kupovinu jeftinih kuća na selu poslednjih godina ne jenjava naročito među onima koji žele mirniji život, beg iz grada ili povoljnu investiciju. Ipak, većina ovakvih nekretnina zahteva dodatna ulaganja i renoviranje, što kupci sve češće prihvataju kao kompromis zarad niske cene i velikog placa.
Upravo jedan takav oglas osvanuo je u Fejsbuk grupi "Kuće i vikendice / Nekretnine na selu / Oglasi", gde korisnik Milan nudi porodičnu kuću u Banatskom Višnjevu, u opštini Žitište nadomak Zrenjanina, po ceni od svega 22.000 evra.
Reč je o kući površine 83 kvadratna metra, zidanoj od cigle i podignutoj na visokom temelju, sa čvrstim krovom pokrivenim crepom. Unutrašnjost objekta odlikuju visoki plafoni, dok su podovi urađeni kao cementna košuljica sa drvenom oblogom. Stolarija je drvena, očuvana i sa roletnama, ali je, kako se navodi u oglasu, neophodna adaptacija kako bi kuća bila potpuno funkcionalna za savremeni život.
Sav nameštaj ostaje u kući
Raspored prostorija obuhvata dve spavaće sobe, kuhinju sa dnevnim boravkom koji je funkcionalno podeljen, ostavu i kupatilo. U kupatilu su trenutno WC šolja i lavabo, uz mogućnost dodatne ugradnje kade ili tuš kabine. Zanimljivo je da sav nameštaj i stvari koje se vide na fotografijama ostaju u kući, što dodatno može olakšati početak života novim vlasnicima.
Ono što ovaj oglas izdvaja jeste i prostran plac od čak 2.887 kvadrata, sa jedinstvenim brojem parcele, što omogućava kupovinu i stranim državljanima. Na imanju se nalazi i dodatni manji objekat, opremljen kuhinjom, spavaćom sobom i kupatilom sa kadom, pa može poslužiti kao gostinska kuća ili čak prostor za saunu. Tu su i pomoćni objekti poput šupe i kotarke.
Naselje Banatsko Višnjevo opisano je kao mirno i okruženo zelenilom, sa osnovnom infrastrukturom, prodavnicama, kafićima, ambulantom i poštom. Najbliža škola i vrtić nalaze se u obližnjem selu Kraišnik, udaljenom oko četiri kilometra, dok je Žitište na 18, a Zrenjanin na oko 30 kilometara.
Ovakvi oglasi sve češće privlače pažnju kupaca koji su spremni da ulože dodatni trud i novac, ali zauzvrat dobiju prostrano imanje i mir kakav je u urbanim sredinama gotovo nemoguće pronaći.