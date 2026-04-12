Upravo jedan takav oglas osvanuo je u Fejsbuk grupi "Kuće i vikendice / Nekretnine na selu / Oglasi", gde korisnik Milan nudi porodičnu kuću u Banatskom Višnjevu, u opštini Žitište nadomak Zrenjanina, po ceni od svega 22.000 evra.

Reč je o kući površine 83 kvadratna metra, zidanoj od cigle i podignutoj na visokom temelju, sa čvrstim krovom pokrivenim crepom. Unutrašnjost objekta odlikuju visoki plafoni, dok su podovi urađeni kao cementna košuljica sa drvenom oblogom. Stolarija je drvena, očuvana i sa roletnama, ali je, kako se navodi u oglasu, neophodna adaptacija kako bi kuća bila potpuno funkcionalna za savremeni život.

Sav nameštaj ostaje u kući

Raspored prostorija obuhvata dve spavaće sobe, kuhinju sa dnevnim boravkom koji je funkcionalno podeljen, ostavu i kupatilo. U kupatilu su trenutno WC šolja i lavabo, uz mogućnost dodatne ugradnje kade ili tuš kabine. Zanimljivo je da sav nameštaj i stvari koje se vide na fotografijama ostaju u kući, što dodatno može olakšati početak života novim vlasnicima.

Oglas za kuću na prodaju u Banatskom Višnjevu Foto: Printscren/ FacebookKuce u vikendice/ Nekretnine na selu/ Oglasi

Ono što ovaj oglas izdvaja jeste i prostran plac od čak 2.887 kvadrata, sa jedinstvenim brojem parcele, što omogućava kupovinu i stranim državljanima. Na imanju se nalazi i dodatni manji objekat, opremljen kuhinjom, spavaćom sobom i kupatilom sa kadom, pa može poslužiti kao gostinska kuća ili čak prostor za saunu. Tu su i pomoćni objekti poput šupe i kotarke.

Naselje Banatsko Višnjevo opisano je kao mirno i okruženo zelenilom, sa osnovnom infrastrukturom, prodavnicama, kafićima, ambulantom i poštom. Najbliža škola i vrtić nalaze se u obližnjem selu Kraišnik, udaljenom oko četiri kilometra, dok je Žitište na 18, a Zrenjanin na oko 30 kilometara.